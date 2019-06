El tripartito aprueba con el apoyo de Vox que las comisiones tengan once ediles

Las comisiones municipales estarán formadas por once miembros de la Corporación: tres del PP, tres o dos de IU y del PSOE, uno de Ciudadanos, uno de Podemos y uno de Vox. En la sesión plenaria de ayer se aprobó la composición de las comisiones con once ediles, y no nueve como en el mandato anterior. El tripartito de IU, el PSOE y Podemos, sacó adelante la propuesta gracias al concejal de Vox. Al no poder acudir a la sesión por baja médica el edil del PSOE, Javier González, el concejal de Vox, Alberto García Hevia, desempató la votación y evitó que la alcaldesa, Yasmina Triguero, tuviera que utilizar el voto de calidad.

Los cinco ediles de IU, los cuatro del PSOE, la de Podemos y el de Vox votaron a favor; los siete concejales del PP y los dos de Ciudadanos votaron en contra. El PP y Ciudadanos criticaron el incremento de dos concejales en las comisiones "para satisfacer a Podemos y a la vez incluir a Vox". "El informe que pedimos a la secretaria municipal ratifica nuestra postura de que sean nueve concejales en cada comisión, según la normativa del Reglamento Orgánico Municipal (ROM)", señaló el portavoz del PP, Eloy Alonso. "La Alcaldesa puede caer en prevaricación por incumplir el ROM", dijo García Hevia, que finalmente votó a favor.

En la sesión plenaria se aprobó la liberación y el sueldo de la Alcaldesa, que asciende a 44.110 euros al año. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el edil de Vox, que votó en contra. Asimismo, se aprobaron las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Se mantienen las del mandato pasado: 180 euros por asistencia a Pleno y 50 euros por comisión. Sólo Vox votó en contra. En la sesión se dio cuenta del resto de la organización municipal. Asimismo se aprobaron las delegaciones de las trece comisiones: Hacienda y Patrimonio, Interior, Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Turismo, Igualdad, deportes, Festejos, Educación y Cultura, Juventud y Empleo.