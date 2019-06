La Alcaldesa lamenta la "deslealtad" de la empresa para con los trabajadores

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, calificó ayer de "impresentable" la actitud de la multinacional del aluminio Alcoa al plantear exigencias de última hora en la negociación para la venta de sus plantas de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter. Según Monteserín, la empresa ha actuado de forma "desleal" tanto con los gobiernos central y autonómico como con los trabajadores "al anunciar un cambio en las reglas de juego antes de finalizar el partido" dado que la fecha límite para la venta de ambas plantas se había fijado para hoy.

A juicio de la Alcaldesa, sólo la "oportuna intervención" del Ministerio de Industria y de los trabajadores ha permitido obtener una prórroga de siete días "para clarificar las dudas que existen", una actitud "muy impresentable" por parte de Alcoa tras un proceso "largo, tortuoso y difícil especialmente para los trabajadores que no se merecen esto".

Por su parte, la portavoz municipal de Cambia Avilés, Tania González, ha manifestado que a su formación le parece "inaceptable" la actitud de Alcoa a 48 horas del cierre del plazo. "Parece que quiere ratificar su decisión inicial de cerrar y no vender para no hacer competencia a su nueva fábrica de Arabia Saudí", ha defendido. La edil añadido que "es urgente que los poderes públicos, a todos los niveles, municipal, autonómico y estatal, aporten soluciones eficaces y firmes. Hace unos meses Mariví Monteserín declaraba en un acto público en la plaza del Ayuntamiento que si Alcoa no vendía iba a exigir la intervención estatal. Ese momento ha llegado y debe actuar de manera urgente y con contundencia: exigir al gobierno de Pedro Sánchez la intervención del Estado para salvar los puestos de trabajo y garantizar el futuro industrial de la comarca".