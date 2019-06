Kirby Shaw calienta para el show "The Pink Panther Mambo" de esta tarde

El compositor y arreglista estadounidense Kirby Shaw ofrece esta tarde el espectáculo "The Pink Panther Mambo" en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. El concierto contará además con la participación de los cantantes del coro de "Los Adioses".

"The Pink Panther Mambo", de Henry Mancini, es una de las últimas adaptaciones del compositor. El arreglista ensayó ayer junto a los coristas en la escuela de Los Adioses para el concierto de hoy a las 20.00 horas.

El repertorio que interpretará el coro incluye además temas como "All the cats join in", de Alec Wilder; "Come fly with me", de James van Heusen; "Oye como va", de Tito Puente; "God bless the child", de Billie Holiday, y "Ticket to ride", de John Lennon y Paul McCartney.