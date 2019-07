El agua de los grifos de Iboya "es lodo", denuncian los vecinos de la localidad

Los vecinos de Iboya, en la parroquia de Santiago de Ambiedes, están cansados de que el agua de sus grifos salga de un color amarronado, en ocasiones incluso peor. "No podemos conseguir el agua que viene por las tuberías, ni cuando está bien, ni por supuesto, cuando está mal, porque no tenemos ni idea de donde sale ese color", explica Elena García, una de las afectadas, que señala que el pasado fin de semana el líquido salía especialmente sucio. "Yo no me pude duchar, porque salía lodo puro", añade un vecino de la localidad. Bien es cierto, que la calidad del agua mejoró ayer "algo, pero no lo suficiente para beberla".

"Lo que no puede ser es que estemos pagando la contribución del agua y tengamos que ir al supermecado a comprar agua para beber continuamente", añade Elena García, que afirma que prácticamente todo el pueblo está afectado. "Yo tengo un filtro en la casa y me toca cambiarlo dentro de poco. Siempre sale lleno de tierra, así que esta vez voy a llevárselo al Alcalde para que vea que nos quejamos con razón", sentencia otro vecino de Iboya.

Afirman que los problemas comenzaron cuando se colocó el "nuevo" deposito, que fue construido hace años. "No sabemos si se filtra por las tuberías o es un problema del deposito, pero necesitamos una solución", sentencia la vecina.