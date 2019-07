Cambia Avilés denuncia irregularidades en el cargo de jefa de Educación

Julia VALLE

Cambia Avilés (CA) denunció ayer que la jefa de Educación lleva casi tres años en comisión de servicios y, por lo tanto, su situación "vulnera la normativa". La adscripción de una funcionaria de otra administración en un puesto por este procedimiento no puede exceder los dos años, tal y como manifestó en un comunicado el concejal Primitivo Abella.

La principal fuerza de la oposición, con cinco ediles, exigió a la nueva concejala de Educación, Nuria Delmiro, que lleve a cabo un cambio respecto al anterior mandato en su concejalía y solucione "los tres grandes problemas" que ven desde la formación morada. Por un lado, destaca que las escuelas infantiles de Avilés son las únicas en todo el Principado que "no tienen gratuidad por debajo de dos salarios mínimos" según Abella. "Esto ocurre por el empeño absurdo del gobierno de Avilés en usar los datos del IPREM (Indicador público de venta de efectos múltiples) frente a los del Principado", indicó el concejal.

Desde CA recuerdan que las relaciones entre la institución municipal con la comunidad educativa "no han sido del todo buenas y han llegado a provocar malentendidos con varias Ampas de Avilés". Además, Abella culpó a Educación de no haber sabido controlar ese tipo de relaciones. "Nuria Delmiro no necesita una Jefa en Educación, a diferencia de la anterior concejala, ya que conoce muy bien cómo funciona este sector por ser maestra y también directora de un colegio público", explicó el concejal de Cambia Avilés.