"Nunca la obligué a nada", señala el acusado de inducir a una menor a abandonar su vivienda

El acusado de inducir a una menor a abandonar su domicilio ha declarado hoy en sede judicial que "nunca la obligó a nada, se enfadaba con su madre y mi corazón me impedía dejarla en la calle". La menor confirmó que nunca le obligaba a estar en su casa y además le "aconsejaba que esperar para hablar" con su madre. La chica detalló además que solía salir de su casa tras las discusiones que mantenía con su madre. "No siempre era por discusiones, otras veces me iba sin más", señaló la menor, ahora de 17 años. Los hechos que esta mañana se dirimieron en el Juzgado se corresponden a 2017.

Varios testigos del juicio eran agentes de la Guardia Civil, que atendieron las denuncias por desaparición de la menor. Siempre acudían sin titubeos al domicilio del joven, en San Martín de Laspra, y comprobaron que "no había evidencias de que la menor estuviera inducida" a estar en la vivienda de su entonces pareja sentimental.

La Fiscalía mantiene su petición de dos años de cárcel para el acusado al entender que el joven indujo a la menor a abandonar del edificio y la defensa ejercicio por el letrado Roberto de la Llana, ha reclamado la libre absolución de su cliente.