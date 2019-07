Somos pide retirar la cesión de una finca municipal a los evangélicos

Somos Corvera presentará una moción en el primer Pleno ordinario del mandato, el último martes de julio, para retirar la cesión de una finca municipal a un colectivo para la construcción de un templo evangélico en el polígono de La Rozona. "Hace cuatro años que se firmó el convenio de cesión del terreno y nadie ha presentado ningún proyecto, ni tampoco hay visos de que lo vayan a hacer. No se puede tener cedido un terreno para nada, porque se le puede dar otros usos", afirmó ayer el concejal de Somos Rogelio Crespo.

El plan para construir un edificio destinado al culto evangelista data del año 2015, en el que el gobierno del PSOE decidió ceder un solar del polígono a la asociación "Avilés Progresa". "Por aquel entonces ya nos opusimos a esta cesión. Las cesiones de terrenos municipales se han de justificar en el bien para el concejo y están reguladas por la ley, que no contempla el uso religioso como uno de esos fines para la comunidad", señala el edil de Somos. IU también se opuso de frente a la cesión del solar a una asociación religiosa.

El grupo municipal de Somos presentó por aquel entonces un contencioso-administrativo en el Ayuntamiento. "No llegamos ni a recibir respuesta. Al no responder, teníamos que ir por vía judicial y no contábamos con recursos para poder hacerlo. Ahora, vamos a intentar que ese terreno vuelva a manos municipales, ya que se mantiene sin uso. Podría ser necesario en el futuro", insiste Crespo.

Los partidos políticos no fueron los únicos que presentaron lucha contra la cesión. Los empresarios de La Rozona también plantearon un recurso contencioso-administrativo, al considerar que los terrenos forman parte de las compensaciones municipales del área industrial y argumentaron que las normas de uso del área "impiden la instalación de este tipo de equipamientos ya que nada tienen que ver" con las necesidades del centro empresarial corverano". Sin embargo, la cesión siguió adelante y se mantiene en la actualidad, pese a que el templo no ha comenzado a construirse.