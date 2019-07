Los vecinos, "indignados" con el cambio de sentido de la calle Oviedo

El cambio del sentido de la calle Oviedo de Luanco, en pleno mes de julio y con la localidad empezando a llenarse de turistas ha llenado de "indignación" a los vecinos de la zona, según explica IU. "Vecinos afectados por la nueva situación han acudido a Izquierda Unida para denunciar el caos ante la falta de ayuda municipal", señaló ayer el concejal Isaac Frade, que afirma que "con el cambio, se crea un embudo que va a dar a la playa".

"A golpe de improvisación, el gobierno municipal ha cambiado la dirección de la calle, sin haber probado previamente, en el largo invierno, la solución que pretenden dar al intenso tráfico de la zona", explica el edil. En el seno de la coalición, esta decisión que consideran se ha tomado "de forma rápida y sin criterio" ha sentado especialmente mal: "Tras meses y años sin hacer nada escudados en la próxima elaboración de un plan de movilidad y accesibilidad, acaban haciendo cambios sin el plan en las manos ni ideas en la cabeza. Hemos pedido muchas veces que se reordenara el tráfico, con un estudio, y ahora hacen cambios deprisa y corriendo".

Frade señala que el cambio ha sido tan repentino que "las señales verticales y horizontales se contradicen con la nueva ordenación", dos meses después de que se rematara la urbanización de la calle Oviedo, con asfalto y marcas viarias nuevas. "La previsión del gobierno socialista no va más allá de sesenta días", sentencia.

Ahora las calles San Roque, Oviedo y Ramón Pérez de Ayala, que parten de la avenida del Gayo, van hacia El Muelle: "Todas meten el tráfico para el área peatonal y la playa. No tiene sentido", afirma un vecino de la zona. IU lo corrobora: "Los vecinos no entienden porque tienen que ir a la playa para salir de Luanco, a la punta contraria, con lo que supone el tránsito del verano. Todo el tráfico para dentro y una sola salida que da a un lugar tan sensible como la playa".

Por ello, desde IU solicitan al gobierno local que revierta este cambio de sentido, para dar salida al tráfico hacia la avenida del Gayo, más amplia.