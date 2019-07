Mantel para los primeros ediles

Varios miembros de la primera Corporación democrática del Ayuntamiento de Avilés se reencontraron ayer en un céntrico restaurante de la ciudad para "recordar viejos tiempos y ponerse al día", tal y como aseguró el socialista Jesús Manuel Rodríguez, "Chusmel". A la comida asistieron diez concejales del PSOE, UCD y PC, entre los que se encontraba Manuel González Rubio, (antiguo edil del partido de Unión de Centro Democrático en 1978): "Pertenecer a la primera Corporación de concejales en el Ayuntamiento de Avilés es un honor".

Jesús Manuel Rodríguez indicó de que "existe un gran cariño entre todos nosotros, da igual el partido al que hayamos pertenecido". "Éramos enemigos acérrimos en el Pleno del Ayuntamiento, pero excelentes amigos fuera de él", concluyó.

A la cita no faltaron tampoco Nelly Fernández (PSOE) y Laura González (PC). "Por aquella época no sabíamos lo que teníamos que hacer. Íbamos al Ayuntamiento todos los días y dudábamos si teníamos que estar allí", bromeó Fernández. Ambas recuerdan que, en cuanto supieron que sus respectivos partidos llegaron a un acuerdo en el 79 para formar gobierno, fueron a celebrarlo. "Teníamos un programa, solo había que empezar a trabajar", contó González. Fueron las encargadas de impulsar nuevos centros de salud y también del Centro de Planificación Familiar. A ambas les une la desaparición de sus abuelos durante la Guerra Civil. De ellas, Pedro García, del PSOE, destacó "la fuerza y la ilusión" que desprendían y "la valentía" con la que se enfrentaban a todo. "Más aún teniendo en cuenta que las mujeres eran una minoría", dijo el más joven de todos. Además, dijo sentirse alumno de todos ellos: "Muchos tienen una trayectoria brillante y aprendí mucho con ellos". La comida también sirvió para compartir viejas anécdotas "Íbamos al bar Maruxa a tomar algo. No había los enfrentamientos que hay ahora", destacó García. Al acto, también asistió Juana María Esparta, viuda del exalcalde Manuel Ponga.