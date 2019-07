Cancelan la carrera de burros de Manzaneda por posible "maltrato animal"

Las fiestas de Manzaneda tuvieron que modificar ayer su programación a la fuerza. La carrera de burros, que estaba fijada para las 17.00 horas de la tarde, fue cancelada poco antes debido a una denuncia por presunto "maltrato animal". Tal y como informó José Manuel Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos "La Purísima Manzaneda", recibieron el aviso por parte de la Guardia Civil a primera hora de la mañana. "A nosotros nos llegó un mensaje por el teléfono ayer de noche (por el viernes) avisándonos de que se había puesto una denuncia. Hoy por la mañana (por ayer), llegó un sargento de la Guardia Civil y nos pidió todos los papeles", explicó el presidente. "Me pidió los papeles, que estaban en regla, pero me dijeron que hay un apartado de los permisos donde no especificamos que una de las actividades era la carrera de burros, concretamente. Tras la visita, fue el Seprona el que nos llamó y nos informó de que se cancelaba la carrera definitivamente", añadió.

Desde la asociación vecinal aseguraron que se trata de "una denuncia interpuesta por un grupo ecologista que nos atribuye maltrato animal". El burro es una de las especies que está en peligro de extinción y, por lo tanto, se encuentra protegido. "Está muy bien que protejan a los animales, pero esto es pasarse. Solo iban a ser unos seis burros que iban a dar un par de vueltas al circuito para pasarlo bien un rato. No los maltratamos", protestó Álvarez, cansado porque, según explicó, no es la primera vez que les cancelan alguna actividad. "Ya nos hicieron lo mismo hace unos meses en una subasta donde trajimos un animal de una ganadería con su cría y se les ataba en un poste mientras la gente pujaba por ellos", apostilló el presidente de la asociación.

"Ya no se puede hacer nada, van a terminar cargándose las fiestas", lamentó Álvarez. A las críticas de este, se sumaron las de otros vecinos del pueblo que estaban esperando ver la carrera. "Al final, van a acabar con todas las tradiciones", opinó Asunción Caballé. "No se hace daño a ningún animal, no lo logro entender. Yo defiendo mucho a los animales, pero en este caso no creo que fuese necesario cancelar la carrera", añadió Isabel Antón, amiga de Caballé.

Los temores de la asociación vecinal no acabaron con el día de ayer. Hoy, a las 17.00 horas, tienen planificada una carrera de caballos, pero "La Purísima Manzaneda" no tiene todas consigo tras el imprevisto de los burros. "Mañana (por hoy) hay carrera de caballos y veremos qué pasa", comentaron desde la organización, expectantes ante lo que pueda pasar.

A pesar de esto, las fiesta de Manzaneda continúan hasta mañana con eventos durante toda la jornada. Los vecinos tienen la primera cita del día a las 12.30 horas en una misa por los difuntos en la parroquia local. Por la tarde, será el turno para el deporte con varios partidos de fútbol divididos por categorías: "infantil mixto", "solteras contra casadas" y "solteros contra casados" a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas, respectivamente. Para cerrar las celebraciones, una gran costilla a precios populares les espera a partir de las 21.00 horas. Una vez con la barriga llena, a los vecinos solo les que queda disfrutar del broche final tras todo el fin de semana festivo. Correrá a cargo de la orquesta "Vivians" a partir de las 22.30 horas. Después, los festejos se despedirán hasta el año que viene.