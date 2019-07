Acepta seis meses de cárcel por agredir y amenazar de muerte a una médica

Seis meses de prisión y 90 euros de multa. Esa es la pena que aceptado la acusada de agredir y amenazar de muerte a una doctora en el centro de salud de Las Vegas (Corvera) en 2018. La encausada, sobre la que recaía una orden de alejamiento de la doctora, padece una enfermedad psiquiátrica. La Fiscalía pedía una indemnización de 310 euros para la facultativa, que ha renunciado a ellos.

"Me llamó hija de puta y me dijo que iba a venir con un hacha a matarme", relató tras el juicio la víctima, quien también aseguró que sufrió las amenazas de muerte de la encausada durante tres días. "Los facultativos necesitamos más seguridad. Aunque estamos considerados como autoridad, la gente no lo sabe y pasamos por este tipo de situaciones con frecuencia", reclamó la doctora.

La acusada no entrará en prisión después de que el juez le concediese la suspensión de la pena.