Festín de unidad en Cancienes

Cancienes no tiene quién organice sus fiestas, pero sus vecinos no están dispuestos a quedarse, bajo ningún concepto, sin una comida en la calle. Herminia Rodríguez, que lleva la cafetería del centro social, fue quien decidió encargarse de los preparativos del convite. "Pedí, dentro del plazo, todos los permisos necesarios al Ayuntamiento de Corvera para poder poner las mesas fuera y nos los concedieron", explicó ayer Rodríguez. Un hecho que posibilitó la reunión vecinal a pesar del fin de las celebraciones populares.

"Es una pena porque cada año que pasa desaparecen un poco más las fiestas. Vamos a terminar sin celebraciones populares", se lamentó Modesto Díez, mientras disfrutaba de un trozo de empanada hecha en la propia cafetería. Como menú, al precio de 10 euros, Herminia Rodríguez ofertaba empanadas de bonito y de jamón y queso, chorizo a la sidra, lacón o tortilla de patata, entre otros, además de la bebida y unos frisuelos de postre. "Hay de todo: hay quien prefiere comer el menú y quien pefiere traer la comida y bebida de casa", comentó Rodríguez señalando a dos mesas, donde en cada una de ellas se habían decantado por una opción distinta.

"Venimos todos los años a la comida, no nos la podemos perder, no puede desaparecer", dijo, entre risas, Marián López, vecina de Cancienes, que disfrutó ayer de la comida en la calle con toda su familia. "Me gusta mucho esta comida", comentó Tla pequeña Thalía García, familiar de Marián López. "No hay sol, pero la temperatura es muy agradable para comer al aire libre. Seguro que aguanta sin llover y sin que descienda el termómetro", añadió López, convencida de que el tiempo no sería quien les interrumpiera la fiesta.

Y es que si algo hay en Cancienes son ganas de salir a la calle y pasar un día diferente con la familia y con el resto de vecinos que quieran acercarse a comer y beber a la terraza improvisada junto a la cafetería del centro social de la localidad.