Asaltan un huerto y matan una gallina en una finca de Molleda de Abajo

Una finca ubicada en Molleda de Abajo, junto a la senda del Agua, fue asaltada, presuntamente en la madrugada de ayer, por unos individuos que provocaron algunos destrozos en la huerta y mataron a una gallina, que colgaron por el cuello de un palo. "No es la primera vez que entran, pero esta vez lo hicieron por simple maldad", señala Marta Fernández, una de los dueños de los animales y la huerta -la finca es de alquiler-, que está sopesando denunciar los hechos. Y es que no es la primera vez que sufren un asalto. "En otras ocasiones incluso se han llevado maquinaria agrícola y herramientas. No sé que ha pasado pero nos han cogido ojeriza", comenta la mujer.

Aunque sospechan que el asalto pudo ser por la noche, el abanico es más amplio, ya que el hombre que trabaja en la finca la abandonó a las tres de la tarde del domingo y regresó ayer por la mañana. "Al estar al lado de la ruta es muy difícil saber quién pudo ser, porque por aquí pasa mucha gente", añade Marta Fernández, que explica que los individuos saltaron la valla para ejecutar la fechoría y además dejaron una puerta abierta, que separa los patos y las gallinas.