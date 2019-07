"Necesitamos más seguridad", clama la médica agredida y amenazada de muerte

Seis meses de prisión y 90 euros de multa por un delito de atentado a la autoridad y dos leves: uno de amenazas y otro de lesiones. Esta es la pena que tendrá que afrontar la mujer que agredió y amenazó de muerte a una doctora en el centro de salud de Las Vegas (Corvera) después de asumir la autoría de los hechos y pactar con la acusación particular y la Fiscalía. También se acordó la suspensión de la pena, por lo que la encausada no ingresará en prisión. El Ministerio Público también solicitaba una indemnización para la víctima de 310 euros que la doctora ha rechazado cobrar. "Lo que necesitamos los médicos es más seguridad. Casos como este no son aislados", reclamó la facultativa tras la vista oral en los juzgados de Avilés.

Lo hechos ayer condenados tuvieron lugar en 2018. Más concretamente el 29 de marzo, Jueves Santo. Según relató la víctima tras salir del juzgado, todo comenzó en torno a las 13.30 horas. Fue entones cuando la enfermera con la que estaba compartiendo turno le pidió ayuda porque la encausada mostraba una actitud agresiva. "Entonces, yo entré en la sala y me dijo: 'tú vas a recetarme esto'. Me negué y me amenazó: 'Te voy a matar, hija de puta', me dijo", explicó la facultativa, que lleva una década en este ambulatorio corverano.

Ante la agresividad de la paciente, la doctora decidió cerrar la puerta para atrincherarse en la consulta. Fue en ese momento cuando la procesada comenzó a golpear la puerta, lo que le ocasionó lesiones de carácter leve en un hombro. "En ese momento grité a la enfermera que llamara a la Guardia Civil. Estaba aterrorizada", rememoró la víctima sobre una dura jornada en la que aún hubo más. "Acto seguido, se coló en la consulta por la enfermería y vino a atacarme. Entonces yo salí corriendo de la consulta hacia la sala de espera. Ahí ya consiguieron retenerla", prosiguió la facultativa, que aun así logró acabar su jornada.

Parecía que la pesadilla había acabado, pero no. Continuó al día siguiente, Viernes Santo. Nuevamente, y siempre según el relato de la víctima, la agresora volvió a presentarse en el ambulatorio y buscó a la doctora. "Dijo que iba a volver con un hacha y me iba a matar", contó la médica. Otra vez tuvo que intervenir la Policía, que logró que la condenada abandonase el centro médico sin más sobresaltos.

Pero el drama continuó el Sábado Santo. "Entró amenazándome: 'hija de puta, te voy a matar'", relató la víctima sobre la gota que colmó el vaso de sus nervios. Aquí, la doctora ya no pudo más. Aunque la agresora fue nuevamente neutralizada por la Policía, tuvo que pedir que prosiguiese pasando consulta otro compañero, pues no se encontraba en condiciones de atender a los pacientes.

"Este tipo de situaciones no son aisladas. Por lo general, los profesionales no denunciamos porque llegar a los juzgados te resta tranquilidad en tu vida familiar y profesional. Pero esto no es algo excepcional", clamó la víctima, que también pide más protección para los facultativos: "Estamos considerados como autoridad, pero la gente no es consciente que le puede acarrear una pena y no surte efecto".

Además, la doctora denunció que los centros de salud de la comarca avilesina carecen de personal de seguridad. "Hay un guarda de lunes a viernes en El Quirinal que, en caso de aviso, se tiene que desplazar. Ante una situación así llega antes la Policía que él. No resulta efectivo", explicó la víctima, quien también señaló que en el ambulatorio de Las Vegas donde tuvieron lugar los hechos enjuiciados ayer "es conflictivo".