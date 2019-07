"Las Músicas" confirma a Ángel Stanich y "Mucho". El festival, que cuenta con "Love of Lesbian", se celebrará el 23 de agosto en la plaza del Centro Niemeyer.

Han pasado más de 4 años desde su ya emblemático "Camino Ácido" (2014) y aquel desconocido Ángel Stanich de voz extraña, barba y cabellera hirsuta, se ha convertido en una de las referencias de renovación musical mas vigorosas y aclamadas por músicos, medios y público.

Desde entonces ha sido protagonista de una frenética actividad de incontables conciertos y festivales que sin concesiones promocionales ni entrevistas, sorprende a todos con una insólita personalidad salpicada de imágenes cinéfilas, ingenio surrealista e ironía. Una travesía que clausuraba ciclo y abría la puerta a nuevas e insospechadas aventuras, al deslumbrante universo de su último álbum, "Antigua Y Barbuda (2017)". "Antigua Y Barbuda" es Ángel Stanich al desnudo. Un disco proteico, plagado de sorpresas que va a descolocar a muchos. No solo atrapa el retrato de un artista en racha sino algo hoy imposible de encontrar: capacidad de sorpresa. Y es que "Antigua Y Barbuda" es uno de esos discos que alegra la inteligencia y nos devuelve la fe en la música concebida como arte. De los que marcan época y cambian el rumbo de su tiempo. Pero, sobre todo, es un álbum que proyecta hacia un impredecible futuro a un artista que ha llegado para quedarse. Es la intuición, ambición y evolución de un Stanich que va dejando atrás su estela fronteriza, mientras expande su ingenio surrealista, más personal si cabe, y un humor clandestino, perturbador e incisivo, en sus mejores letras hasta le fecha. No dejes escapar la ocasión de descubrir a un músico al margen. A un artista diferente que ha llegado donde está sin hacer un sola entrevista y del que, sin embargo, todos hablan. Agradecerás el consejo.

"Mucho" es el proyecto musical de Martí Perarnau IV. Se formó como grupo musical en 2010 y a sus espaldas tienen tres álbumes entre los que destaca poderosamente la última entrega de 2016: "Pidiendo en las puertas del infierno". Un álbum fundamental en la música española del momento, realizado utilizando tan solo sintetizadores y teclados, y que ha inspirado a numerosas bandas coetáneas. De los inicios en que practicaban un pop/rock de manual hasta ese disco hay una evolución más que sorprendente, tanto en la música como en las letras, así como en la manera de cantar de Perarnau, que se erige como un orador y un letrista mordaz, con un fraseo absolutamente único e intransferible. Martí Perarnau IV ha colaborado con artistas de la talla de Iván Ferreiro, Tulsa, Egon Soda, Berri Txarrak y Zahara, para la cual ha compuesto recientemente el éxito "Hoy la bestia cena en casa". El multiinstrumentista es solicitado por lo más granado de la escena a causa de su sonido tan personal y por la búsqueda constante de la innovación, aunque eso no le impide mantener el pulso de su carrera musical y seguir componiendo sus propias canciones.

En 2018, Perarnau IV se queda en solitario con las riendas de Mucho y publica "Ahí te quedas, Perarnau", el single de adelanto del nuevo álbum que salió en enero de 2019, una canción sobrecogedora y apabullante que demuestra el estado de gracia en que se halla el compositor, que ha escalado un nuevo peldaño en su evolución musical. La canción augura un disco a todas luces sorprendente y abre la puerta a la música electrónica en las composiciones de Perarnau IV.

Después de la gira "Espejos y Espejismos", donde el grupo ha trasladado a los teatros de la península sus temas más hirientes, llega la gira de Festivales de Verano 2019, donde "Love of lesbian" compartirá su otra cara: un repertorio nutrido de grandes éxitos para crear una noche única.

La actuación de "Love of Lesbian" estará acompañada por un trío de vientos, percusión, vibráfono y steel guitar, ofreciendo así un concierto muy especial. La formación está compuesta por Santi Balmes (voz, guitarra y teclado), Julián Saldarriaga (guitarras y voces), Jordi Roig (guitarra eléctrica), Oriol Bonet (batería), Dani Ferrer (teclados y sintetizadores), Ricky Falkner (bajo y voces), Marc Clos (percusión y vibráfono), David Solé (steel guitar), Alejandro Serrano (saxo), Ernesto Millán (trompeta) y Marcos Crespo (trombón). "Love of Lesbian" es un grupo barcelonés de indie rock e indie pop que cuenta con nueve discos en el mercado desde su creación en 1999 y que ha alcanzado una gran notoriedad entre el público y la crítica especializada.

La Plaza del Centro Niemeyer abrirá al público a las 20.30 horas y la música se prolongará hasta las dos de la madrugada. Las entradas para el Festival Las Músicas tienen diversos precios: 20 euros para las primeras mil entradas (a punto de agotarse); 25 euros para las restantes y 30 euros en la taquilla el día del evento. Las localidades se pueden conseguir en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA de Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601, Liberbank – entradas (www.liberbank.es) y la propia página web del festival, www.lasmusicas.es.