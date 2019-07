Perdones clama contra su abandono: "Lo único que hacemos es esquivar baches"

"Las carreteras tienen zonas en las que tienes que casi parar el coche para no destrozarlo en un bache", señalan Sergio Fernández y Borja Fernández, responsables de la asociación de vecinos de Perdones, mientras muestran una de las vías que más les preocupan: "Esta carretera da a parar a un núcleo de casas, cuando entras con el coche se levanta la rueda, cualquier día acabamos contra el muro". De hecho, explican que uno de los dueños se encargó él mismo de arreglarla porque no podía esperar más una respuesta del Ayuntamiento. "Hemos presentado varias quejas por registro y no nos consta que se haya hecho caso a ninguna. Estamos abandonados, ya ni las carreteras están bien para poder venir al pueblo", indican.

Desde la salida a Perdones de la carretera que une Luanco con Avilés, hasta el propio pueblo -la GO-4-, el asfalto está lleno de desperfectos, especialmente en las entradas a otros caminos y carreteras que van a dar a los núcleos de población. "Vamos esquivando baches para poder llegar a casa, con el peligro que eso conlleva, porque puedes dejar la rueda en muchos de ellos", afirma Sergio Fernández. "Y el núcleo grande del pueblo está mucho peor", añade Borja Fernández, que explica que los vecinos tienen que hacer "peripecias" para entrar en algunas de las casas.

Otra de las quejas que está en el Ayuntamiento ya es sobre los espejos de apoyo que hay en la carretera principal. "Muchos están rotos y no sirven para nada. Se ponen por seguridad, lo que quiere decir que es necesario que estén en buenas condiciones, si se rompen, es necesario arreglarlos. Es lógica", señala Sergio Fernández.

Por eso, quieren hacer un llamamiento para que se escuchen de una vez sus denuncias: "No creemos que en Luanco estén así, nosotros pagamos nuestros impuestos como todos los gozoniegos". Y es que todas las carreteras de la zona son de propiedad municipal.