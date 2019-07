El argentino Coti, plato fuerte de la programación del Ewan de Salinas

El Festival Ewan de Salinas se desarrollará en el bosque de El Agüil el viernes 9 y el sábado 10 de agosto. El evento, que dirige Juan Luis Suárez, oferta en esta edición un cartel de "lujo" con David Otero, Coti, Willy Naves, "Smile", Guitarricadelafuente, Georgina, Nil Moliner, Paul Alone y Holly Miranda. Al programa se ha incorporado también el grupo español "La sonrisa de Julia". El Songs for an Ewan Day nació en 2014 como una reunión de amigos alrededor de Juan Luis Suárez, que fuera componente del grupo asturiano "El Sueño de Morfeo". Las tres primeras ediciones se celebraron en el pinar de Salinas. Pero en el verano de 2017, el Ayuntamiento de Castrillón que colabora en la organización, decidió trasladarlo al bosque de El Agüil ante las quejas de los grupos de Memoria Histórica por la ubicación de una fosa común de víctimas del franquismo en el pinar.

"El Ewan Fest crece año a año pero de manera sostenible y respetuosa con el entorno y con el apoyo a la música para todos los públicos", sostienen los organizadores. La decoración "mágica" de la zona en la que se celebrará el festival se completará con un área de "food trucks".

El grupo vasco "Smile" se subirá un año más al escenario del Ewan, así como "La sonrisa de Julia" y David Otero que participan en el festival de Salinas cada vez que pueden. En la edición de este año, se estrenan el cantante argentino Coti y la cantautora norteamericana Holly Miranda. Además de tocar el piano, la intérprete es autodidacta de la guitarra y la trompeta. Su música puede considerarse indie y pop alternativo, según los expertos.

El asturiano Willy Naves también estará en Salinas, así como Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente), un artista que tiene raíces aragonesas, que suena a Andalucía pero que reside en Valencia. La cantante y compositora venezolana afincada en España, Georgina; el músico catalán Nil Moliner y el joven pamplonés Paul Alone, participante en el programa de televisión "La voz", completan el programa.