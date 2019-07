"Empezó pegando a su madre", asegura el cuponero que se peleó con su hijo en Las Vegas

"Empezó pegando a su madre, yo solo me metí por medio cuando iba a agredirnos otra vez", afirma Avelino Fernández, vendedor de la ONCE, que estuvo implicado en una pelea con su hijo, de 19 años, en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil, a las 15.45 horas de este martes. Tras la trifulca, el hombre, que sufre una discapacidad visual del 86 por ciento y física del 80 por ciento, tiene una lesión que le limita la movilidad del brazo; y la mujer, varios moratones en las extremidades. Los dos progenitores denunciaron ayer los hechos y han solicitado una orden de alejamiento contra su hijo.

La discusión comenzó en la estación de Renfe y se complicó a la altura de un banco situado en la avenida Principado de Las Vegas, siempre según la versión de los padres. Motivos económicos llevaron al hijo a encararse con su madre, a la que, según Fernández, el joven propinó varios golpes. "Ella fue entonces en mi búsqueda, que estaba tomando algo en el cruce de la avenida Principado y la calle Palacio Valdés, junto a otro banco", señala el padre.

Ahí comenzó la pelea. "No tengo claro si fue a por mí o a por mi mujer, pero yo me metí en medio. Reaccioné como pude, no recuerdo muy bien cómo, pero el ya me estaba agrediendo. Yo recibí patadas en cara, espalda y brazo", sentencia el hombre, versión que contradice la del joven, que explicó a los agentes que fue su padre quien inició la pelea también por una situación relacionada con la economía, concretamente la compra reciente de ropa y que recibió puñetazos en la cara. "Fue a por ella por otras dos veces y más tarde volvió a amenazarnos, por eso nos decidimos a denunciar", añade el progenitor. Según relató, los problemas venían de atrás.

Numerosos testigos siguieron la trifulca, al tratarse de una zona muy transitada. Agentes de la Guardia Civil se presentaron en el lugar de los hechos para mediar y tomar declaración a los implicados en la pelea. También estuvo como apoyo la Policía Local. Los dos hombres fueron trasladados al centro de salud de Las Vegas, desde donde se les derivó al hospital San Agustín, para conocer el alcance de las heridas.