El perito de la defensa admite "gastos sin registrar" en las cuentas del Niemeyer

La defensa del dramaturgo Natalio Grueso ordenó al profesor Enrique Rúa la redacción de un informe que explicase las cuentas del Niemeyer desde su primer ejercicio y hasta el momento presente, el motivo central del pleito que se está desarrollando en la Audiencia Provincial desde el mes de abril y que tiene a su antiguo gestor como principal encausado.

Rúa, que enseña en la Universidad San Pablo CEU, admitió en varias ocasiones en su larga intervención -de cuatro horas-, que en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 de la Fundación del Niemeyer hubo "más gasto real que registrado". Admitiendo esto, sin embargo, explicó que estos desfases se explicaban como fruto del "error, no del afán de ocultación". Rúa dijo también que todo esto tenía una explicación clara: "No haber suministrado una estructura administrativa a la fundación al principio. Muchas veces se olvidan de ella, pero sin ella no funcionan las fundaciones". Eso y que los responsables de las cuentas de aquellos años no tenían la pericia requerida -"no es lo mismo hacer la contabilidad de una sociedad mercantil que de una sin ánimo de lucro", recalcó el perito de la defensa-.

En todo caso, lo que se produjo en los primeros años del Niemeyer, en palabras de Rúa, fue "un caos de facturas". Achacó al perito de la Agencia Tributaria -que realizó un informe que sirvió para documentar la denuncia contra los gestores, la que ha hecho posible este juicio- que no supiera distinguir entre "superávit" y "excedente". Señaló que las mercantiles tienen "superávits" cuando tienen más ingresos que gastos, en las fundaciones eso no se produce: "Son excedentes", apuntó.

Restó importancia al caos de facturas porque, dijo, "se subsanó en 2009". El desfase contable del año 2007 fue de 111.000 euros de gasto que no se registró. El perito, propuesto por el abogado Fernando Burgos, el de Grueso, aseguró que este lío de facturas tenía que haber sido descubierto por el Protectorado de Fundaciones -de competencia estatal- o, en su defecto, por el Patronato por si hubiera existido "un perjuicio patrimonial" para la entidad. Nadie lo hizo. "De hecho, no hubo salvedades de los responsables de los auditorías de los primeros años". ¿Cómo es posible que el "error" se arrastrara tantos años?, preguntó el el Fiscal Alejandro Cabaleiro. "Hasta que salieron las facturas", dijo Rúa. El perito admitió, sin embargo, a preguntas del abogado de Judit Pereiro, que "el 80 por ciento de las facturas analizadas tenían discrepancias", pero también las explicó: "Eran facturas genéricas, con conceptos genéricos, por operatividad", dijo. Todo este lío del comienzo, defendió el perito, acabó en 2010. "Fuimos aprendiendo", observó el abogado José Luis Rebollo, que es uno los encausados en el pleito. Ese año 2010 su despacho toma las riendas contables de la fundación.

Explicó que, a partir de entonces, empiezan los resultados negativos contables (en los años del caos las cuentas habían sido muy positivas porque se incluyeron los ingresos de subvenciones). Pero tampoco vio mayor problema en eso: "Las sociedades mercantiles buscan el ingreso, las de sin ánimo de lucro, las actividades".

Rúa explicó que esta caída contable se debió a que se comenzaron a devolver los desfases y también a que los patronos privados se habían comprometido a poner dinero para actividades y, finalmente, no lo hicieron. "Por eso estaban incluidos en el apartado de ingresos, pero al no materializarse, se rompió el modelo de la Fundación", recalcó el también asesor de la Asociación Española de Fundaciones.

Está previsto que la sala tercera de la Audiencia Provincial acoja los interrogatorios de once personas hoy. No estará el exconsejero Marcos Vallaure.