La primera contable del Niemeyer defiende: "En base a la documentación que me mandaban, redactaba la contabilidad"

María José Mochales, la primera contable de la fundación del Niemeyer, ha defendido su trabajo en los años 2007, 2008 y 2009 está mañana en una nueva sesión del juicio sobre la gestión del Niemeyer. Sin embargo, el perito de la defensa, el profesor Enrique Rúa lo había calificado ayer, miércoles, de "caos"."A mí me daban facturas y apuntes del banco y yo redactaba la contabilidad", ha asegurado a preguntas del fiscal Alejandro Cabaleiro. Las cuentas redactadas por Mochales fueron auditadas "sin salvedades", ha recordado la excontable.

"En base a la documentación que me mandaban redactaba la contabilidad", ha insistido. "Nunca jamas nadie del Niemeyer se me puso en contacto conmigo para presentar las cuentas", ha añadido.