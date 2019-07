IU pide una comisión especial para estudiar los vertidos al mar

"Esta semana está habiendo vertidos de aguas fecales al mar en la zona de la Mofosa y el muelle viejo de Luanco, pero no es un caso aislado, hay vertidos de aguas residuales en muchos puntos", explicó ayer el concejal de Izquierda Unida de Gozón, Isaac Frade. Por eso, IU solicitará al gobierno que se realice una comisión especial de medio ambiente para estudiar el estado de los desagües que van a dar al mar en todo el concejo. "Es una cuestión que nos preocupa y que viene de hace mucho tiempo. Los concejales necesitamos saber cuál es la situación actual real de toda la costa del concejo, no sólo la que intuimos nosotros y los vecinos, y qué medidas se están tomando, si es que se ha tomado alguna", señaló el edil.

"Este miércoles el olor en la zona de la Mofosa era insoportable, se notaba que se trataba de aguas fecales", sostiene Frade. Así, el partido resalta que la situación no debería extenderse mucho en el tiempo. "No solo es un peligro para el medio ambiente, que por supuesto también, sino que además es un peligro para la salud pública", sentenció. Aparte de las aguas residuales en estos dos puntos, el concejal recuerda que otro lugar sensible es la playa de Bañugues: "Un concejo como el nuestro, que pretende ser turístico, no puede salir en los rankings de aguas más contaminadas de España, como ocurre con Bañugues".

El edil reconoce que la solución no parece fácil, especialmente en lo que se refiere a la economía, pero eso no quita importancia el peligro para la salud que puede suponer el vertido de aguas residuales. "Seguramente sean unas obras muy caras, pero por esa razón se va dejando pasar y pasar el problema y nadie le pone solución", añadió el concejal de IU, que espera que el gobierno local tome en cuenta la petición de su partido.