El Celsius 232, paraíso fantástico

"Hemos preparado un Celsius 232 acojonante". Se puede decir más alto, pero no más claro. Los organizadores del festival de terror, fantasía y ciencia ficción que tomará Avilés del 17 al 20 de este mes están más que satisfechos con el programa, presentado ayer. "No conozco un certamen que no nos envidie. Hemos conseguido que vengan adolescentes y mayores y tendremos actividades para que pueda disfrutar toda la familia", destacó Cristina Macía, organizadora de la muestra, que tendrá entre sus firmas más destacadas a Hal Barwood, guionista de "Encuentros en la tercera fase"; Hanna Jameson, precoz escritora británica que a sus 26 años acaba de publicar su cuarta novela; o la finlandesa Johanna Sinisalo, una de las literatas de ciencia ficción más destacadas de Europa. "Antes de 20 años tendrá el Nobel", dijo Macía de esta última.

Aunque como no puede ser de otra manera la gran protagonista del Celsius 232 será la literatura, en esta octava edición del festival ganará peso el "octavo arte moderno", los videojuegos. "La sección 'Letras y bits' es una de las que más crecen este año", relató Jorge Iván Argiz, otro de los organizadores del certamen que participó, junto a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, en la presentación del programa. Contarán con Brie Code, jefa de programación de la popular saga "Assasin's Creed"; el ya mentado Barwood, autor del célebre "Indiana Jones and the fate of Atlantis"; o Conrad Roset, Adolf Lachman y Johan Lun, que compartirán una mesa redonda en la que se hablará sobre el arte en los videojuegos.

También compartirán charla Johanna Sinisalo, Sarah Pinborough, Anna Starobinets, Francis Hardinge y Sofía Rhei, como parte de la colaboración con el proyecto europeo "Wom@arts", que pretende destacar el papel de la mujer en el arte. "Precisamente en el Celsius 232 somos mayoría las mujeres. Vamos a tener que pedir la participación de hombres para buscar la paridad", destacó Macía.

En total, a lo largo de los cuatro días del festival, por Avilés pasará más de un centenar de autores y se espera contar por millares los visitantes. "Para nosotros también es una satisfacción dar a conocer la localidad", destacó Argiz sobre el Celsius 232, "que sólo puede organizarse en Avilés, donde los frikis somos criaturas habituales de la fauna urbana".