Ángeles de la guarda en la estación de bus

-¿Cómo te llamas?, ¿tienes hijos?, ¿adónde vas en autobús?

Esas fueron las tres preguntas que, con pavor, formuló Rocío Calvo a Pilar mientras le sostenía la mano. La mujer de nombre Pilar se acababa de desplomar en el suelo de la estación de autobuses de Avilés, sin explicación aparente. Lo que Pilar no sabía es que Rocío iba a ser su ángel de la guarda. Y lo que Rocío ignoraba es que Pilar estaba sufriendo un infarto.

A su lado, rodeados por el gentío, Gema Martínez, la compañera de trabajo de Rocío Calvo, taponaba la herida de José, el marido de Pilar. Éste, tratando de evitar la caída de su mujer, se hizo un corte en la frente. Automáticamente, llamaron a emergencias, pero no se separaron de ninguno de los dos en ningún momento.

El susto sucedió a mediados de junio en Avilés. Apenas duró unos minutos, pero ha dejado ya una relación de amistad para toda la vida. Tras ser operada, Pilar buscó a las dos trabajadoras para agradecerle su papel. Ellas estaban allí captando socios para la ONG en la que trabajan. De ese día recuerdan los nervios y el calor que hacía.

Gema Martínez, de Cangas del Narcea, y de 35 años de edad, pudo quedar con Pilar, para tomar un café, hace pocos días. "Ahora son como mis abuelos", explica la mujer. "Estas cosas te unen mucho. Si a mí me pasara, yo también querría que me ayudaran", sostiene.

Rocío Calvo, de Lugones aunque residente en Grado, de 19 años de edad y, aparte de trabajadora en la ONG, estudiante de Administración y Finanzas, aún se estremece al recordarlo. "Lo pasé mal, me puse a llorar", asegura.

La intervención de Calvo y Martínez fue, más que nada, humanitaria. No le practicaron a la mujer en apuros primeros auxilios, aunque la pusieron de lado para evitar que se tragara la lengua y ayudaron también al marido.

Al tratar de sostener a su esposa, José cayó también al suelo. "Se debió cortar con las gafas", barrunta Rocío Calvo. "Te reconforta haber ayudado a salvar una vida. Si no estamos allí, esa persona se va", añade la joven. "Cuando se fueron, me di cuenta de que me latía desbocado el corazón. Me iba a mil. Al principio actué fríamente. Solo quería que estuviera bien", prosigue Gema Martínez. Es con ella con la que Pilar, que reside en Gijón, mantiene una relación más estrecha. "Nos escribimos. Le pregunto qué tal le van las cosas, que si fue al médico a la revisión y qué le dijeron", cuenta la mujer.

Aunque la mujer auxiliada prefiere mantener en el anonimato, su agradecimiento será eterno. "Gracias a ellas he vuelto a nacer y estoy viva", asegura la gijonesa, ya en su casa.

Mucha "culpa" del final feliz de esta historia la tienen Gema Martínez y Rocío Calvo, trabajadoras de la asociación CRIS contra el cáncer. Su labor en una situación de emergencia fue clave. Como lo fue la veloz intervención de los servicios médicos. A Pilar se le apareció su ángel de la guarda. Y le habló mientras le agarraba la mano:

-¿Cómo te llamas?, ¿tienes hijos?, ¿adónde vas en autobús? -fue lo que le dijo.