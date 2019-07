Hallan muerto a un hombre bajo un árbol del Ferrera y a su lado una jeringuilla

"Fue una impresión muy grande. Estaba tirado, pero enseguida me percaté de que no estaba durmiendo. Al lado tenía una jeringuilla..." Ángeles Gómez no olvidará fácilmente el día de ayer. Esta trabajadora del servicio municipal de Parques y Jardines fue quien encontró el cadáver de un hombre cuando realizaba labores de limpieza en el Ferrera. "Me ha dejado muy mal cuerpo. Es una sensación horrible", resumía al mediodía de ayer tras el luctuoso hallazgo. Los servicios de emergencia no pudieron hacer más que certificar la muerte del fallecido, cuya identidad aún se está investigando. El descubrimiento obligó a la movilización de varias dotaciones de la Policía Nacional y Local, lo que ocasionó un gran revuelto entre los usuarios del pulmón verde avilesino.

"Estaba recogiendo basura del parque. Cerca de un árbol había una botella, me acerqué para cogerla y ahí ya vi dos piernas. Era un hombre de poca estatura, complexión fuerte y que llevaba pantalones cortos. Estaba tumbado en una posición muy extraña. No parecía que estuviese durmiendo y al lado había una funda de una jeringuilla", relató Gómez sobre el escabroso hallazgo, que tuvo lugar "en torno a las nueve de la mañana". "No logro quitarme la imagen del muerto de la cabeza", agregó.

La trabajadora municipal avisó a sus superiores que, a su vez, llamaron a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, el parque había sido tomado por servicios sanitarios y policía. Los médicos no pudieron hacer más que certificar la muerte. Los agentes trataron de identificar a la víctima, un hombre de mediana edad y de abundante barba, que iba indocumentado. El cuerpo no mostraba signos de violencia. Todo apunta a que el fallecido pudo morir a causa del consumo de drogas o por sus secuelas. Al lado del cadáver también había un teléfono móvil. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria (Oviedo).

Ésta no fue la única salida luctuosa que tuvieron que atender ayer policía y servicios de emergencia. La otra fue a un domicilio de la calle Francisco Orejas, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer.