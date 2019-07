"Los Linces" abrirán el Festival Internacional de Longboard de Salinas

El XVIII Festival Internacional de Longboard de Salinas, declarado fiesta de interés turístico regional, ya tiene cerrado el programa deportivo, lúdico y los conciertos. Del 25 al 28 de este mes, en el recinto ferial, que se extenderá por la calle Pablo Laloux y el paseo marítimo, habrá actividades para niños y adultos. En Pablo Laloux estará instalada la carpa que acogerá puestos de venta de artículos de surf, deportivos y de moda. Los puestos abrirán de 11.00 a 22.30 horas. Asimismo, en el recinto ferial habrá puestos de comida y bebida y "foot truck".

Talleres de chapas, de imanes, de corcho o de graffiti son algunas de las actividades programadas para niños. Así como yoga infantil y para adultos. El festival se celebrará en memoria de Rafa Ron, surfista fallecido el año pasado. El día 25 a las 19.30 horas se presentará su obra póstuma "Palidez y otros relatos" con la participación de Pepe Hevia, director del Longboard, Paloma Gutiérrez, viuda de Ron y Nieves Penela de Orpheus Ediciones Clandestinas.

Las competiciones deportivas comenzarán el día 25 a las 15.00 horas con la categoría single fin. El resto de las jornadas tendrán lugar las competiciones de longboard masculino y femenino, la competición de kahunas, el campeonato de España, longboard adaptado y la Copa de las Naciones. Los premios están equiparados para las categorías masculina y femenina y los espectadores podrán seguir las pruebas desde la gradas que se instalarán en el paseo.

Los conciertos gratuitos en el recinto ferial se desarrollarán entre las 21.00 y las 2.00 horas de cada día. Pasarán por el escenario de la calle Pablo Laloux "Los Linces", "Rockvival", Silvia Superstar, "Trikinis", "Durango 14", "Otus Scoop", "Kitai", "Veenfies", "Las Varonas", Alber Solo & The Firebirdblues y "The Best of Foo".

La música continuará del 25 al 27 en el Forestlong Fest que se celebrará durante toda la noche en el bosque detrás del instituto de Salinas. Las entradas ya están a la venta. El jueves 25 estarán en el escenario "The Otter Gang and Friends", Pablo Posession, Richard Romero, Jairo Beltrami, Diego Cuesta y "Nieder". El sábado estará el músico y Dj gallego de origen haitiano, Carlos Jean, además de Lucia Arnaldo, "Les Castizos y Deivhook" y "K-Style". El sábado 27 cierran el festival Alex Fernández, "Killiam", "Nano", Myriam Rodilla y "The Ottergans".