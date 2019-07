Aprobada por unanimidad la ampliación de la gratuidad de las escuelinas

La Corporación avilesina ha aprobado esta mañana por unanimidad la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público de las escuelas de primer ciclo de educación infantil. Han quedado adaptadas las bonificaciones a los nuevos umbrales económicos establecidos respecto al Salario Mínimo Interprofesional, lo que posibilitará que las familias con un salario mínimo de 1.800 euros tendrán una bonificación del 100% a partir del próximo curso.

Todos los grupos han votado a favor de una propuesta que han valorado, puesto que permite ampliar el número de familias que se beneficiará de la gratuidad del servicio y constituye "una herramienta fundamental para la conciliación".

El concejal de Cambia Avilés Primitivo Abella ha reprochado a los socialistas la tardanza en la actualización del precio del servicio. "Era un agravio para las familias avilesinas. Todos los ayuntamientos asturianos, excepto Avilés, ya tenían la gratuidad del servicio hasta los 1.800 euros. Esperemos que esto sea una señal de que el gobierno está abriendo las puertas al sentido común o cediendo a las presiones", dijo Abella, que pide que los precios públicos de las escuelinas queden definitivamente vinculados al salario mínimo en vez de al IPREM. "Acabemos con esta batalla inútil", ha señalado.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha acusado a Cambia Avilés de lanzar "mentiras en campaña sobre las escuelas de cero a tres". "Si hoy las familias están pagando la mitad que hace dos años es gracias al PSOE, no a Podemos precisamente", ha aseverado. Ruiz ha explicado que "no es cierto" que el de Avilés sea "el único Ayuntamiento que no tiene la gratuidad hasta los 1.800 euros". Según la socialista, todos los consistorios van a aplicar esta actualización el próximo curso, al haberse modificado el salario mínimo el pasado enero, ya en medio del curso. "Cambia Avilés hizo una campaña repleta de mentiras y de desinformación sobre las escuelinas para engañar a la gente", ha aseverado la concejala de Hacienda.

En el Pleno celebrado esta mañana también ha quedado aprobado el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Cambia Avilés ha votado en contra al quedar suprimida la tribuna ciudadana tras una alegación de un particular.