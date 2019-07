Arte de negación y resignación

Jaime Rodríguez inauguró la exposición de su obra "Negación" en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en la tarde de ayer. Se trata de una muestra multidisciplinar de la obra del artista ovetense que se compone de vídeos, dibujos "collage", bordados y de imágenes preexistentes intervenidas por el autor.

La obra de Rodríguez se caracteriza por una gran flexibilidad y por su carácter autobiográfico. "Se aprecia que es un trabajo que manifiesta su forma de ver la vida", comentó Yolanda Alonso, concejala de Cultura, en su discurso con motivo de la inauguración.

"No es mi obra, sino que es la obra de muchos. Me gusta hacer partícipes a otras personas que me parecen interesantes", señaló Rodríguez en relación a sus composiciones, en las que se pueden apreciar influencias de una gran variedad de artistas. "La obra de Jaime Rodríguez es compleja y críptica. Se necesita estudiar mucho para poder hablar de él", explicó el profesor de Historia del Arte Santiago Martínez, uno de los escritores que dedican unas palabras a la obra del artista ovetense en el libro sobre su obra disponible a la entrada a la exhibición.

Se trata de un conjunto de creaciones en las que el artista se abre en canal. "Reflejan mi transformación personal y cómo he tenido que ir expresando el 'no' en muchos aspectos de la vida y en los momentos que me ha tocado vivir", comentó el autor, que resume su obra en la plasmación de la necesidad de negar todas las cosas que nos rodean y de resignarse como última opción; resignarse incluso a vivir.

Jaime Rodríguez es uno de los artistas asturianos más involucrados en la promoción del arte contemporáneo, en su faceta de artista y de gestor de exposiciones en instituciones públicas y privadas. Esta es la cuarta ocasión en la que se puede ver su obra en el CMAE, tras las muestras "Process" (2015), "Abismos" (2016), y "Activa" (2017). La exposición se puede visitar de forma libre y gratuita hasta el 31 de agosto en el CMAE.