Los vecinos no podrán intervenir en los plenos debido a una nueva normativa

Los avilesinos no podrán intervenir en los plenos del Ayuntamiento a título individual. El reglamento municipal que se aprobará en la sesión de esta mañana elimina la "tribuna ciudadana", el derecho de intervención de la ciudadanía en las reuniones plenarias que venía recogido en el título XI del documento. Cambia Avilés indicó ayer que esta medida es "un atentado contra la participación", mientras que el PSOE y el PP argumentaron que los vecinos ya tienen voz a través del asociacionismo y de los consejos de participación. En Ciudadanos hablaron de "sorpresa desagradable" y confían en regular esta figura a través del Reglamento de Participación Ciudadana.

Izquierda Unida y Somos, durante el mandato anterior, incluyeron una propuesta al Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para incluir la figura de tribuna ciudadana con el objetivo de "aumentar las opciones y posibilidades de participación en el Pleno". La propuesta, que salió adelante pese a los votos contrarios del PSOE y el PP, establecía que cualquier persona empadronada o que desarrollase su actividad profesional en Avilés podría intervenir en los plenos municipales. En cada sesión, tendrían derecho a intervenir un máximo de cuatro personas en el turno de ruegos y preguntas, unas intervenciones breves y concretas sobre asuntos de competencia municipal cuya temática no podría repetirse en el plazo de un año. La solicitud para intervenir, además, tendría que presentarse con una antelación mínima de cinco días hábiles antes de la celebración de la sesión. Un exlíder vecinal presentó una alegación al documento al no haber sido sometido a información pública previa y un informe jurídico le ha dado la razón. La secretaría municipal concluye que, "efectivamente", el título XI del ROM no fue sometido a exposición pública y añade, además, que la tribuna ciudadana debe modificarse en el Reglamento de Participación Ciudadana, y no en el Orgánico.

Desde Cambia Avilés rechazan "tajantemente los recortes en los derechos de participación ciudadana en el Pleno". "Apelamos al conjunto de grupos municipales a la responsabilidad democrática que tenemos. Una sociedad que quiera ser plenamente democrática ha de avanzar hacia la conquista de mayores derechos para sus vecinos y vecinos y no en el retroceso y recorte de los mismos", protestó la concejala Llarina González.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, subrayó que "la participación está bien trabajada en Avilés y la experiencia es amplia en este sentido". "Por ese camino debemos de seguir. El Reglamento de Participación Ciudadana es por donde hay que encauzar este tipo de cuestiones", señaló.

Los populares argumentaron que los ciudadanos ya tienen voz, bien a través de los concejales, bien mediante las asociaciones vecinales, sociales o profesionales. "Un modelo puramente asambleario no es el nuestro. No tiene lógica que cualquiera pueda entrar en un pleno a contar lo que le dé la gana, va contra el asociacionismo", señalaron desde el PP de Avilés.

"En Ciudadanos somos partidarios de abrir la política a la ciudadanía pero no vamos a votar en contra de un informe de la secretaria. Por ahora tampoco veo fuerza suficiente en el resto de los grupos para modificar el Reglamento de Participación Ciudadana para regular las intervenciones en el Pleno", apuntó Carmen Pérez Soberón, portavoz de la formación naranja. Vox se abstendrá en el Pleno de hoy en este punto al no haber participado en el cocinado del ROM.