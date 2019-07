Concentración contra la violencia machista sin Vox

La concentración silenciosa de la Corporación contra la violencia de género y en recuerdo de sus víctimas que tuvo lugar ayer a mediodía ante la Casa Consistorial no contó con la participación de los dos concejales de Vox. Arancha Martínez Riola y Gerardo González permanecieron en el Salón de Plenos durante la concentración, detalle que no pasó desapercibido entre el resto de grupos. "Nos solidarizamos con las víctimas, por supuesto, y defendemos penas ejemplarizantes, pero no vamos a apoyar una ley que no funciona, como se está demostrando con el incremento del número de mujeres muertas año tras año. Abogamos por una ley de violencia intrafamiliar. Salir a la puerta del Ayuntamiento no es la solución", argumentó Martínez Riola.