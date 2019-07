El Pleno aprueba su reglamento, con el rechazo de Cambia Avilés

El Pleno aprobó ayer el nuevo reglamento municipal con los votos en contra de los concejales de Cambia Avilés (la coalición de Podemos e IU, impulsores de la reforma), tras caerse del documento la tribuna ciudadana por un informe de secretaría. La ya exsecretaria municipal Pilar Pantón da la razón en ese informe a un particular que alegó al no haber salido el reglamento e exposición pública. "No quiero pensar mal, pero sorprende que quien presenta esa alegación a última hora sea el número 18 de vuestra lista a las elecciones", se dirigió a la bancada socialista la edil de Cambia Avilés Llarina González.