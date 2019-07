"Me gusta moverme en la frontera entre lo poco recomendable y lo raro"

Ni grandes ciudades con rascacielos, ni históricas villas, ni idílicos pueblos en la montaña. Nada de eso podrá encontrar el lector en "Mundo remoto" (Orpheus Ediciones Clandestinas), la guía de lugares poco recomendables que ha escrito el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández (Madrid, 1974) y que esta tarde (19.30 horas) presenta en el bar Moma del parque del Carbayedo. Fernández también es autor de los libros de relatos "Maneras perdidas y otras historias" (2001), "Basado en hechos reales" (2006) y "Quiero seguir siendo rubia". Ha publicado las novelas "Las demás historias" (2004), "En medio del invierno" (2011) y "El menú de un día raro" (2013).

-¿Qué clase de explorador hace falta ser para encontrar los veintiséis lugares poco recomendables de su libro?

-En la guía aparecen lugares desde Alaska (Estados Unidos) hasta la Antártida. Los lugares poco recomendables están en todo el planeta. Sólo hay que buscarlos con un poco de detenimiento.

-¿Son tan peligrosos e inhóspitos como aparentan?

-Son poco recomendables. Por ejemplo, Dodge City (Kansas, Estados Unidos), en medio del Estados Unidos, una ciudad que en el siglo XIX estaba tomada por foragidos y en la que había tiroteos todos los días. Hoy sería raro ir allí. De todos modos, me gusta moverme en la frontera entre lo poco recomendabe y raro. Me resulta atractivo.

-Pese a todo, en cada uno de los destinos señala al menos un bar en el que tomar una cerveza. Tan malos no serán.

-Es uno de los objetivos de los veintiséis reportajes: encontrar sitios recomendables en lugares poco recomendables. Y esos, son los bares. ¿No se comería un pastel de langosta en un bar situado en una isla más lejana que dondedejaron a Napoleón cuando se quisieron deshacer de él después de Waterloo? Yo, desde luego que sí.

-¿Ha pisado alguno de esos lugares?

-No, ninguno, son los deberes que me planteo de aquí a que me jubile o para después de jubilarme. Pero, por otro lado, lo mejor de todo es que se trata de viajes imaginarios.

-De los lugares que ha visitado, ¿cuáles son los menos recomendables?

-Algunas partes de París que no molan nada. Partes de Venecia que de tanto salir en los papeles, en los libros y en las películas molan menos todavía... pero todavía hay plazas de Venecia que son recomendables. Todo es recomendable y poco recomendables en función de los ojos con los que lo miras. Lo bueno que tiene eso es que vas abriéndote camino para poder conocerte a ti mismo. Cuando vas a un sitio poco recomendable o muy recomendable, te conviertes tú en parte de ese sitio.

-¿Cuál es el primero que tiene en su lista de viajes pendientes?

-Barrow, en Alaska (Estados Unidos). Es la ciudad más al norte de América. Allí la noche dura varios meses. Además, tienen una pizzería que se llama Artic Pizza. ¿A quién no le gustaría hacerse una foto deslante de ese cartel?

-¿Confía en que alguien lo haga después de leerle?

-Espero que sí. O, al menos, que busquen un vídeo de YouTube para verlos. Todos los sitios que aparecen en "Mundo remoto", existen.

-¿Y cómo los ha encontrado?

-Las fuentes son lecturas. De todo tipo. Desde libros y reportajes a noticias que leo en internet.

-¿No teme llegar a uno de estos destinos y que aquello no se parezca en nada a lo que imaginaba?

-Y si pasa eso, ¿qué? Por lo menos habré ido y habré cumplido con mis objetivos.

-¿El destino más sorprendente de todos los que aparecen en su libro?

-Me parece muy curiosa la historia de Foula, una isla remota de Gran Bretaña en la que siguen utilizando el calendario juliano. Sus veintipico habitantes lo mantienen porque dicen que quien ha cambiado es el resto del mundo, y no ellos. Y ese planteamiento vital me parece de apreciar.

-¿Cuál le parece el menos recomendable de esta lista de menos recomendables?

-Quizás la isla de Pedro I, en la Antártida, que ha sido pisada por menos gente que la Luna en lo que va de historia documentada. Por algo será.