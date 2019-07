El superventas Brandon Sanderson firma autógrafos durante 3 horas

Brandon Sanderson, el novelista norteamericano de "Nacidos de la bruma" o "Elantris", triunfó en esta última edición del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror. El viernes por la noche se puso a firmar ejemplares a las nueve y media y estuvo así hasta pasada la medianoche. Y es que Sanderson es una verdadera estrella del género. El auditorio de la Casa de Cultura se llenó varias veces para escuchar al creador del universo Cosmere. Sus fans son legión. Y lo sabe: sus sesiones de firmas son inagotables. En quince años de vida literaria profesional ha escrito una treintena de libros. ¿Y de dónde saca el tiempo? Lo tiene claro: de aprovecharlo.

"Escribo compulsivamente porque es que tengo que hacerlo: no lo puedo evitar. En realidad el problema no es encontrar tiempo para escribir, si no acordarme de hacer otras cosas para que mi vida esté un poco equilibrada", aseguró este jueves a LA NUEVA ESPAÑA, pero dijo más: "Ayer (por el miércoles) tenía el día libre. Lo que sucede es que estoy trabajando en un libro que espero que salga en la navidad de 2020. Para que salga entonces, tengo que haberlo entregado estas mismas navidades. Lo que sucede es que llevo 50.000 palabras de retraso. Así que, bueno, tengo que sacar tiempo de donde pueda. Y lo he tenido en Avilés", aseguró el novelista que ha formado en torno a él una pequeña empresa. "Me van a ayudar a terminar el proyecto a treinta años vista", dijo.