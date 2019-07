Absueltos los tres acusados de robar cobre en Arcelot-Mittal

Absueltos los tres acusados de robar cobre en Arcelor-Mittal. El juzgado de lo penal número 1 de Avilés considera que no ha quedado suficientemente acreditado que J. M. G. F., J. A. P. A. y J. A. R. M. hubieran urdido una trama para sacar del interior de la metalúrgica los once rodillos de cobre, valorados en 46.258 euros. Tampoco que se aprovechasen del acceso que tenían algunas empresas auxiliares para sacar el material de la acería. Por ello, la magistrada ha decidido exculparles del delito continuado de hurto que pedía para ellos la Fiscalía y la acusación particular. Contra el fallo cabe recurso.