Los auditores coinciden en que en el Niemeyer había un caos con las facturas de los viajes

Los auditores que declararon ayer en calidad de peritos en el juicio del "Caso Niemeyer" coincidieron en el caos que había en la entidad con las facturas de los viajes. Expusieron al tribunal que era "imposible establecer una relación directa entre el gasto y la actividad" con la que estaba relacionada el pago y una de las firmas llegó a emitir una carta de recomendación en 2010 advirtiendo de esa situación. Un auditor de KPMG expuso al tribunal que llegó a comunicar a los gestores del Niemeyer en vísperas del patronato de junio de 2011 de que el informe correspondiente a las cuentas de 2010 iba a presentar salvedades (incidencias) -extremo que no trascendió en el patronato- y negó tener conocimiento de que por aquel entonces los gestores ya habían reconocido una deuda importante (más de 140.000 euros) con Viajes El Corte Inglés, principal proveedor de servicios del Niemeyer.

La sesión de ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial comenzó a las diez de la mañana y se prolongó hasta cerca de las tres de la tarde. En el juicio del "caso Niemeyer" están siendo procesados el exdirector del centro, Natalio Grueso, y su exmujer, Judit Pereiro, el agente de viajes José María Vigil; el exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo, y el exjefe de producción del centro, Marc Martí. Las penas que solicita la Fiscalía para los cinco suman veinticinco años y tres meses de prisión y multas que alcanzan los 46.000 euros.

El primero en tomar la palabra fue el experto que auditó las cuentas del Niemeyer correspondientes a 2007 y 2008, de Norte Auditores. Expuso que "se siguió el procedimiento habitual de una auditoría de cuentas", que no se detectó "ninguna salvedad". Esta empresa ya no examinó las cuentas de 2009. Según el perito que abrió ayer la sesión, la causa fue que los gestores del complejo le pidieron que "tenía que estar lista en una semana". Le dio el relevo la firma Telenti, que ya percibió que el saldo de la Fundación del Niemeyer y el de la firma de viajes no coincidía. Según el auditor R. T. L., se emitió en 2010 "una carta de recomendaciones" en la que se advertía de que en las facturas no estaba bien explicado el gasto y tampoco había sido explicado por la dirección. Ese documento, que no constaba en la causa, se incorporó ayer al procedimiento con el rechazo del acusado José Luis Rebollo, que se representa a sí mismo en el juicio.

El chequeo de las cuentas de 2010 se encargó a la firma KPMG. Para entonces el despacho de Rebollo ya había asumido la contabilidad de la Fundación, y el trabajador Miguel Argüelles dio el relevo a la contable anterior (María José Mochales). El auditor J. J. LL. expuso en el juicio que comunicó al despacho del entonces secretario del Niemeyer (José Luis Rebollo) el 3 de junio de 2011 que se iba a emitir un informe con salvedades (incidencias) sobre las cuentas de 2010 al no disponer de las facturas de Viajes El Corte Inglés para poder contrastar la información de este proveedor. KPMG comunicó esta información al despacho del secretario del Niemeyer un día antes de la celebración del patronato del 4 de junio de 2011, en el que deberían haberse aprobado las cuentas. Según declararon los patronos, en ningún momento se les informó de este comunicado. El auditor de KPMG también negó que tuviese conocimiento de reconocimiento de deuda alguno entre la Fundación y Viajes El Corte Inglés. Rebollo declaró el 26 de marzo que los auditores estaban al tanto de todas esas cuestiones.

Además de tres auditores, prestó declaración en calidad de perito un contable (Miguel Argüelles) que trabajó en el despacho del acusado José Luis Rebollo, exsecretario de la Fundación del Niemeyer y al que se encomendó aclarar las facturas pendientes de pago con Viajes El Corte Inglés. Negó haber recibido presión alguna por parte de su jefe en relación a la contabilidad del Niemeyer y reconoció que "al final aparecieron un montón de facturas" pendientes de contabilizar. "Cuando hubo un cambio en el Gobierno (del Principado) y entró Foro, salieron a la luz un montón de facturas de viajes que habían realizado hace tiempo, de años anteriores", dijo. El contable incidió en que "el despacho era pequeño" y el trabajo vinculado al Niemeyer ingente. "El esfuerzo (por mejorar la contabilidad del centro) fue grande pero el resultado no el deseado", reconoció.