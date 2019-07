La décima rodada de Xagó discurrirá por diez kilómetros con salida y llegada en la iglesia de Laviana

La X Rodada de Xagó se celebrará este sábado, 27 de julio, con salida desde la iglesia de Laviana (Gozón), a las 10.00 horas de la mañana. Los participantes correrán un total de 10 kilómetros, con paradas por el camino en el faro de San Juan y en la playa de Xagó, antes de volver a la meta, ubicada en el punto de partida. Además, no todo es correr: los participantes disfrutarán al finalizar el "entrenamiento, pero con mucha gente, como les gusta llamarlo, -pues no lo consideran una carrera porque no hay vencedores ni vencidos- de un banquete en el local de la asociación "Enlaze".