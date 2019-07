La explicación del "que nos pillan": "Rebollo no quería que su suegra entrara en el despacho"

"Sacar con cuidado lo que falta en la oficina de al lado, que nos pillan", escribió en un correo electrónico el exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo, a dos trabajadores de su despacho el 3 de febrero de 2012, cuando la batalla sobre la gestión del complejo estaba en su momento álgido. Como informó en su día este periódico, uno de esos trabajadores vinculó este comunicado con una mudanza. Ayer declaró como perito en juicio del "Caso Niemeyer" y ahondó en la cuestión a preguntas del abogado Alejandro Riera, que ejerce la acusación particular en representación de la Fundación del Niemeyer. "José Luis (Rebollo) tenía un despacho en la última planta. Por problemas financieros y de liquidez no se pagaba la renta entera. Este local es de la suegra de José Luis y lo que hizo ella fue dividir el despacho en dos. Hubo que hacer obra para separarlos. Allí había documentación nuestra y ese correo era para que entráramos y la lleváramos para las oficinas, no tiene más intríngulis que ese. Ese correo no tiene que ver con el Niemeyer. No quería que la suegra entrara en el despacho", expuso al tribunal Miguel Argüelles. El juicio prosigue hoy.