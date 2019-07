Indignación en Salinas por daños en coches y viviendas durante las fiestas

Salinas cerró el domingo sus fiestas del Carmen con denuncias vecinales por actos vandálicos. Según varios residentes en la localidad, la jornada de ayer amaneció con numerosos coches rayados, cristales rotos en algunas viviendas y basura desperdigada en las calles.

"Los vándalos apedrearon los cristales de una casa que está vacía y muchos coches aparecieron rayados", señaló ayer un grupo de afectados. El concejal de Interior, Javier González, indicó, no obstante, que no hay denuncias en la Policía Local. "Los agentes actuaron tras llamadas telefónicas por lo que parecía un altercado de un grupo de jóvenes", dijo el edil. "No hubo problemas graves esta vez", añadió el concejal, en relación con la reciente agresión en Piedras Blancas que envió varios días a un joven al Hospital Universitario Central de Asturias (Huca) tras los golpes que recibió en las fiestas de la localidad y por la que fueron detenidos cuatro hombres.

Los vecinos de Salinas, no obstante, están recelosos de lo que pueda pasar en la celebración del Festival de Longboard, que comienza el jueves y termina el domingo y que congrega en Salinas durante cuatro días a miles de visitantes. "Viendo los problemas que ocasionan algunas personas en las fiestas esperamos que en el longboard se tomen las medidas para evitar casos como el de Piedras Blancas", aseguró una residente.

Javier González manifestó que se van a tomar todas las medidas de seguridad posibles. "Siempre puede haber algún imprevisto pero vamos a reforzar la seguridad con agentes de la Policía Local y la Guardia Civil con un amplio operativo. Asimismo, la organización del festival tiene que cubrir también la seguridad con personal privado y la atención sanitaria debido a la gran afluencia de gente que se espera", indicó el concejal. "Las fiestas son para disfrutarlas de una manera cívica y respetando a los vecinos y a los asistentes", concluyó el responsable municipal.