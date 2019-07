"Rebollo facturó 80.000 euros cuando la Fundación ya estaba en insolvencia", afirma la exsecretaria de la entidad

La exsecretaria de la Fundación del Centro Niemeyer, la letrada Pino del Río, ha declarado esta mañana en el juicio del "Caso Niemeyer" que su predecesor en el cargo, el ahora procesado José Luis Rebollo, "facturó 80.000 euros cuando" la entidad "ya estaba en situación de insolvencia". Según su relato, cobró de la entidad "casi 300.000 euros, facturó 84.000 y no fue comunicado al patronato".

Del Río, que ha prestado declaración en calidad de perito, ha expuesto que fue ella quien recomendó al patronato cuando asumió la secretaría (en junio de 2012) la revocación de la reforma de los estatutos de la Fundación de junio de 2011 (cuando se nombró presidente al productor musical Manolo Díaz). "No fue una decisión política, fue una recomendación explícita que hice. Entre otras cuestiones, con esa reforma el control económico (del Niemeyer) pasaba a ser al cien por cien del secretario", ha señalado.

También ha expuesto que seguir adelante con la revocación las subvenciones fue una "decisión estrictamente jurídica y aprobada por unanimidad por los patronos". Ha expuesto que la exconsejera de Cultura Ana González pidió de forma expresa conseguir "toda la documentación para poder justificar las subvenciones" que recibió la entidad del Principado en la etapa de Natalio Grueso. Fue entonces cuando "aparecieron una serie de facturas que no obedecían a la realidad, que habían sido manipuladas". "Se llegó a la conclusión de que habían incidencias en la contabilidad de cara a la alteración de la imagen fiel", ha aseverado.

La perito también ha expuesto que el Niemeyer no tenía liquidez y que el concurso de acreedores en el que acabó sumido el centro cultural era "inevitable" (incluso sin tener en cuenta la revocación de las subvenciones) "solo por la deuda con los acreedores". En 2012 la deuda del Niemeyer superaba los 2,2 millones de euros (1,2 por la reclamación de las subvenciones y un millón por pagos pendientes a proveedores). "En febrero de 2012 ya no había liquidez", ha aseverado.

En la sesión de esta mañana también han prestado declaración en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dos funcionarios del Principado que participaron en el análisis de los expedientes de revocación de las subvenciones concedidas a la Fundación del Niemeyer. Coincidieron en que los motivos principales por los que finalmente el Niemeyer tuvo que devolver buena parte de las subvenciones concedidas del Principado fue porque no se vinculaban los gastos con las actividades y por no solicitar tres ofertas a tres proveedores distintos para las contrataciones.