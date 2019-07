Rescatan a un submarinista turolense que se mostró indispuesto en la playa de Munielles

Un turista turolense tuvo ayer un bautizo de buceo accidentando. El hombre acudió por la tarde en compañía de un castrillonense a sumergirse en la playa de Munielles y terminó en el hospital San Agustín. No se teme por su vida.

Sobre las seis de la tarde, el hombre, residente en Teruel, se encontró indispuesto mientras buceaba y decidió salir del agua y pedir ayuda. La socorrista que se encontraba vigilando la playa de Munielles entró al agua y lo sacó hasta la arena. Además, activó el protocolo y avisó al 112. "Como es norma, acudió a la playa el helicóptero del 112 y una ambulancia. Fuimos otros socorristas de refuerzo, pero por carretera, pero la socorrista que estaba en Munielles actuó perfectamente", señaló el coordinador de salvamento, Ignacio Flórez. El médico que iba en el helicóptero reconoció y estabilizó al buceador "que se encontraba algo mareado, pero estaba consciente y respiraba". Los sanitarios, no obstante, decidieron transportarlo en ambulancia al hospital San Agustín de Avilés para realizarle un reconocimiento más exhaustivo. El helicóptero del 112 volvió a su base.

El tiempo no acompañó ayer a los bañistas por lo que eran pocos los que se encontraban a media tarde en la playa de Munielles. No obstante, los usuarios del arenal castrillonenses se quejaron de que el accidente podría haber acabado mal. "La socorrista, el helicóptero y la ambulancia llegaron rápidamente, el problema es que el acceso a la playa de la ambulancia estaba impedido por coches y furgonetas aparcados en la carretera de acceso a Munielles", dijeron algunos testigos del suceso. Los sanitarios estuvieron que llevar al buceador en la camilla hasta la ambulancia durante un trecho. Eso no se puede permitir que las ambulancias no puedan acceder a la playa".

Es un problema que también han denunciado los usuarios del playón de Bayas. "Va a pasar algo grave porque los coches aparcan en la carretera y, si tuviera que bajar una ambulancia lo tendría casi imposible o tardaría mucho tiempo", dicen los bañistas de Bayas.