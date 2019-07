Absueltos los tres acusados de robar rodillos de cobre en Arcelor-Mittal

No hay pruebas para demostrar que los tres acusados de robar cobre en Arcelor-Mittal en 2011 lo hubiesen hecho. El Juzgado de lo penal número 1 de Avilés ha absuelto a J. M. G. F., J. A. P. A. y J. A. R. M. por considerar que no ha quedado suficientemente acreditado que hubieran urdido una trama para sacar del interior de la metalúrgica los once rodillos de cobre, valorados en 46.258 euros, que tiempo después, aparecieron en otra empresa. La magistrada también considera que no se demostró que los encausados se aprovechasen del acceso que tenían algunas empresas auxiliares para sacar el material de la acería. Por ello, ha decidido exculparles del delito continuado de hurto que pedía para ellos la Fiscalía y la acusación particular. Contra el fallo cabe recurso.

Según la sentencia, lo único que ha quedado demostrado es que Arcelor-Mittal denunció que les había sustraído once rodillos de cobre valorados en 46.249 euros entre agosto y noviembre de 2011 y que algunas de estas piezas fueron localizadas en la empresa Bolueta S. A., tras comprárselas a Metalastur, entre septiembre y octubre de 2011. Por contra, no considera probado que los acusados hubiesen urdido una trama para sacar del interior de la factoría los once rodillos; tampoco que los encausados se aprovechasen de la existencia de un contrato entre Arcelor-Mittal y Montajes Nervión para utilizar los camiones de ésta segunda para sacar las bobinas de cobre para llevarlas a Metalastur; ni que vehículos de Metalastur entrasen en las instalaciones de Arcelor-Mittal para llevarse rodillos.

En el fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, la magistrada concluye su escrito señalando que el hecho de que se haya absuelto a los acusados por las numerosas dudas que rodean el caso no significa que no cometieran los hechos delictivos de los que se les acusada, "sino simple y llanamente que no se han acreditado fehacientemente".