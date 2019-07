La asociación "Enlaze" critica la mala limpieza de la carretera de Laviana

La carretera AS-329 de Laviana fue sometida hace una semana a labores de limpieza, pero desde la asociación vecinal "Enlaze" criticaron ayer la "nefasta" tarea llevada a cabo por las empresas encargadas. Y es que, según explica Agustín García, presidente de la asociación gozoniega, tras la siega, los restos han quedado a los lados de la carretera sin que nadie los recoja. "Van diciendo que se limpia y lo que hacen es pasar con la desbrozadora, el dumper con una rasqueta y varios operarios con sopladores y dejarlo ahí, en la cuneta", explicó García.

A lo que añadió: "Si se llevaran a cabo limpiezas cada 20 días podríamos dejarlo pasar, pero esto no vuelven a limpiarlo hasta dentro de 6 meses". Además, según el presidente de la asociación, la hierba segada y amontonada en los arcenes y las arquetas de la carretera provoca inundaciones en la vía. "Eso mientras no llueva solo da mala imagen. El problema es cuando llueve que se forman charcos de cuatro metros porque la arqueta no cumple con su trabajo. Además, también les he visto tirar las hierbas a parcelas privadas", criticó Agustín García.