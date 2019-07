La falta de puestos de helados en el paseo marítimo de Salinas enfada a los turistas

Los turistas y los vecinos de Salinas se quejan de que este verano no hay puestos de helados en el paseo marítimo, como es habitual en estas fechas. "Un verano sin puestos de helados en el paseo es algo inusual. Ya está terminando el mes de julio y están sin instalar. Hace años que no pasaba este problema", señala Cris González, habitual de la zona. "Vamos al paseo con los niños y protestan porque no hay heladerías. Los niños se conforman diciendo mañana estarán pero no se ve ni asomo de los trabajos para instalar los puestos. Todos los veranos venimos a Salinas y el helado de la tarde de los críos es fundamental, pero este año no parece que lo logren", añade Manuela Fernández García.

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, explicó ayer que el contrato para la instalación de cinco puestos de venta de helados en el paseo marítimo está adjudicado desde el pasado 4 de julio y que la empresa encargada tiene hasta mañana jueves para presentar la documentación. "Tras la mesa de contratación se comunicaron los plazos de presentación de documentación a la adjudicataria, podía hacerlo desde el día siguiente a la adjudicación y por un periodo que termina mañana", señaló la Regidora. El retraso no es achacable al Ayuntamiento", añadió la primera edil.

Triguero manifestó que este año la tramitación fue más larga porque la adjudicación es por cuatro años. Las elecciones municipales del 26 de mayo también ralentizaron el funcionamiento del Ayuntamiento. "Se presentaron dos ofertas y, si se cumple el plazo y la adjudicataria no presenta la documentación, se pasará a la segunda licitadora", dijo Triguero, que urge a la empresa a solucionar el problema.

Los cinco puestos de helados para la playa de Salinas por un periodo de cuatro veranos se adjudicaron en 27.120 euros al año. Además, la empresa deberá abonar a la demarcación de Costas, un canon anual de 1.627 euros.