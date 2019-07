El festival Ewan sorteará entradas para un miniconcierto de Coti

Songs for an Ewan Day que se celebrará en

El Songs for an Ewan Day que se celebrará en el bosque de El Agüil, en Salinas, los días 9 y 10 de agosto tendrá en esta edición varias novedades, según la organización del evento: "Serán actividades complementarias durante el día". El sábado día 10, por la mañana, habrá clases de yoga con Aida Artiles y Alessandra Oram, en la playa de Salinas y y después se organizará una actividad de paddle surf. Por la tarde tendrá lugar un miniconcierto del músico argentino Coti. El acceso a estas actividades se sorteará a través de las redes sociales del festival y de los patrocinadores.

El festival contará con dos zonas diferenciadas, una será el escenario en el que actuarán Guitarricadelafuente, Nil Moliner, "Smile" o David Otero, con acceso gratuito. Otra será el espacio gastronómico con "food trucks" con propuestas internacionales saladas, dulces y veganas.

El elenco musical se completará con Willy Naves, Georgina, Paul Alone y Holly Miranda. Al programa se ha incorporado también el grupo español "La sonrisa de Julia". El Songs for an Ewan Day nació en 2014 como una reunión de amigos alrededor de Juan Luis Suárez, que fuera componente del grupo asturiano "El Sueño de Morfeo" y que dirige el festival desde entonces con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillón.

Las tres primeras ediciones se celebraron en el pinar de Salinas. Pero en el verano de 2017, el Ayuntamiento decidió trasladarlo al bosque de El Agüil ante las quejas de los grupos de Memoria Histórica por la ubicación de una fosa común de víctimas del franquismo en el pinar. Este año será el tercero en el que el Songs for an Ewan Day se celebra en el bosque en la senda fluvial del río Raíces entre Salinas y Piedras Blancas.

Longboard

El Festival Internacional de Longboard que arranca mañana en Salinas ha superado ampliamente el centenar de inscritos. Surfistas de Alemania, Bélgica, Brasil, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Suiza además de España estarán representadas en Salinas. Una de las novedades de este año es la ubicación de una parada de taxi en las inmediaciones del instituto, según explicó ayer el concejal de Interior, Javier González.