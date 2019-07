Manu Badenes, maestro de ceremonias de "The Hole Zero"

"The Hole Zero", el nuevo espectáculo de la saga "The Hole", llega al Auditorio Centro Niemeyer de Avilés el jueves 12 de septiembre para representarse hasta el domingo 15 del mismo mes. De la mano de la productora LETSGO, llega la precuela de la saga que descubre el origen de El Agujero y lo hará con Manu Badenes como maestro de ceremonias.

El show une circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja, una fiesta en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo "The Hole", con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas. La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de "The Hole Zero", con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada.

"The Hole Zero" explica al espectador cómo nació "The Hole", cómo se abrió El Agujero, con la ventaja de que no es imprescindible haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo espectáculo. Manu Badenes es cómico, actor, presentador y guionista. La inclinación por la comedia le viene desde muy pequeño, cuando con sus bromas y chascarrillos hacía disfrutar a las personas de su entorno. Madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, en 2009 y con la licenciatura de Derecho bajo el brazo, aterrizó en el programa "Central de cómicos", de Comedy Central, y convirtió su primera grabación, "Manuterapia", en un clásico en el género del "stand-up comedy". Desde entonces sigue colaborando regularmente con nuevos contenidos para el canal.

Su comedia tiene un vertiginoso sentido del ritmo y de la acidez, y tiene como referentes a grandes creadores de cine como Berlanga, Fellini o Woody Allen, e influencias de cómicos clásicos como Richard Pryor, Eddie Murphy o nuestro añorado Pepe Rubianes. En los últimos años Badenes ha sido protagonista en los teatros de Madrid con el clásico francés "La cena de los idiotas" (en concreto, en el papel protagonista, el del Señor Piñón, el "idiota"), dirigida por Josema Yuste, junto a Ramón Langa y Santiago Urrialde, y con el exitoso vodevil "Una boda feliz", dirigida por Gabriel Olivares, junto a Agustín Jiménez, Txabi Franquesa, Jesús Cisneros y Santi Urrialde. Asimismo, forma parte del prestigioso elenco de cómicos en "Las Noches de El Club de la Comedia". En la actualidad, Manu Badenes también es maestro de ceremonias en "Hotel Habana Show", el nuevo espectáculo de la productora LETSGO que se encuentra de gira.

El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio del Centro Niemeyer los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre en los siguientes horarios y con un precio general de 36 euros si bien el espectáculo cuenta con distintos e importantes descuentos. Las entradas para todas las funciones se podrán adquirir desde mañana a mediodía en las taquillas del Centro Niemeyer (Avilés), Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y CITPA (Oviedo), en el teléfono 902 106 601 y en Liberbank – entradas (www.liberbank.es).