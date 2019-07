Rebollo cobró del Niemeyer cuando ya estaba en quiebra, denuncia una perito

El exsecretario de la Fundación del Centro Niemeyer, el ahora procesado José Luis Rebollo, facturó 84.000 euros de la entidad en 2012, cuando ya estaba en situación de insolvencia. Así lo aseguró su sucesora en el cargo, la letrada Pino del Río, que testificó ayer en calidad de perito en la vigésimo segunda sesión del juicio del "Caso Niemeyer", que se celebra desde el pasado marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. Según su relato, Rebollo cobró del Niemeyer "casi 300.000 euros, facturó 84.000 y no fue comunicado al patronato". La deuda llegó a superar los 2,2 millones de euros.

Pino del Río ocupó la secretaría de la entidad entre el 22 de junio de 2012 (cuando ya la presidía la exconsejera Ana González, que llevó a los juzgados las presuntas irregularidades que ahora se juzgan) y noviembre de 2014. Durante su larga y contundente exposición, contradijo muchos de los argumentos esgrimidos por los acusados, que niegan irregularidad alguna y sostienen que las gestiones que realizaban Natalio Grueso y su equipo eran conocidas por los integrantes del patronato.

La letrada experta en Mercantil expuso que fue ella quien recomendó al patronato revocar la reforma de los estatutos de la Fundación realizada en junio de 2011, tras ganar Foro las elecciones autonómicas (cuando se nombró presidente al productor musical Manolo Díaz y los patronos privados pasaban a tener mayor capacidad de decisión). "No fue una decisión política, fue una recomendación explícita que hice yo y absolutamente jurídica. Entre otras cuestiones, con esa reforma el control económico (del Niemeyer) se concedían una serie de facultades extra al secretario general, que pasaba a tener el control económico al cien por cien", dijo.

Los acusados también expusieron en su momento que la deuda del centro se disparó por la reclamación de las subvenciones por parte del Principado, por seguir adelante con el concursos de acreedores y por los gastos de inauguración del complejo cultural. La perito incidió en que el allanamiento ante la reclamación de las ayudas públicas fue una "decisión estrictamente jurídica y aprobada por unanimidad por los patronos". Aseguró que la exconsejera de Cultura Ana González pidió de forma expresa conseguir "toda la documentación para poder justificar las subvenciones" y que fue entonces cuando "aparecieron una serie de facturas que no obedecían a la realidad, que habían sido manipuladas". "Se llegó a la conclusión de que habían incidencias en la contabilidad de cara a la alteración de la imagen fiel", ha aseverado.

La perito también expuso que el Niemeyer no tenía liquidez y que el concurso de acreedores en el que acabó sumido el centro cultural era "inevitable" (incluso sin tener en cuenta la revocación de las subvenciones) "solo por la deuda con los acreedores" (un millón).

Sobre las cuentas de 2010 (que no se aprobaron hasta noviembre de 2012), dijo que "hubo que reconstruir toda la contabilidad". "No había soportes contables, había diferencias de gastos de más de medio millón, no coincidían ni las facturas", apuntó

La letrada, que también ejerce como administradora concursal, aseveró además que la Fundación del Niemeyer constató por la prensa el 7 de marzo de 2012 que el director general (el ahora procesado Natalio Grueso) había empezado a trabajar en otro lugar (en los teatros municipales madrileños). "Seguía de alta en la Seguridad Social. Se marchó por su cuenta", aseveró.

En la sesión de ayer también declararon como peritos dos funcionarios del Principado que participaron en el análisis de los expedientes de revocación de las subvenciones concedidas a la Fundación del Niemeyer. Coincidieron en que los motivos principales por los que finalmente el Niemeyer tuvo que devolver buena parte de las subvenciones concedidas del Principado fue porque no se vinculaban los gastos con las actividades y por no solicitar tres ofertas a tres proveedores distintos para las contrataciones. De los 1,2 millones de euros que inicialmente se reclamaba devolver al Principado, la Fundación consiguió justificar hasta 858.000 euros, que no tuvo que devolver.