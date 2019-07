La Fundación de Cultura lidera el proyecto europeo "Z Elements" de intercambio cultural de jóvenes artistas europeos

La Fundación Municipal de Cultura de Avilés lidera un nuevo proyecto europeo destinado al intercambio cultural entre artistas y jóvenes de la llamada "Generación Z", con el fin de crear obras inspiradas elementos clásicos (Agua, Fuego, Tierra y Éter), y de facilitar su posterior distribución a través de redes sociales y plataformas

Se trata de la iniciativa Z Elements "Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations" (Experiencias e intercambios artísticos para atraer al público joven a través de co-creaciones transmedia), que acaba de ser seleccionada por el Programa Europa Creativa de la Comisión Europea.

Este proyecto, liderado por Avilés, cuenta con los siguientes socios internacionales: el MAXLab (Media Arts Experiment Laboratory) de la Academia Real de Bellas Artes de Amberes (Bélgica), la Academia de Bellas Artes de Verona (Italia), la asociación cultural Kulturanova de Novi Sad (Serbia) y la Escuela Superior de Arte de Bretaña (Francia).



La Generación Z está formada por jóvenes que crecieron durante los últimos años de la crisis económica, en su mayoría nacidos entre mediados de los años 90 y 2010. Representan el 25 por ciento de la población mundial y tienen una fuerte capacidad influyente que los convierte en un objetivo decisivo, particularmente para las Industrias Culturales y Creativas. Se considera como la primera generación de nativos digitales, que ha crecido permanentemente conectado en un entorno multipantalla, familiarizada con cualquier cosa relacionada con Internet o el multitarea digital. Debido a su perfil digital, muchas instituciones culturales – incluyendo la red de infraestructuras culturales de Avilés - y artistas tradicionales se enfrentan a dificultades para atraerlos e implicarlos en la vida cultural.

La Fundación Municipal de Cultura presentó este proyecto a la última convocatoria del programa Europa Creativa, en el que tan sólo 6 proyectos españoles han sido seleccionados (4 presentados desde Cataluña, 1 desde Valencia, y éste desde Asturias), obteniendo una excelente valoración de 90/100 puntos por parte de los evaluadores de la Comisión Europea.

El presupuesto total del proyecto es de 382.242,52 euors. La Comisión Europea aportará el 52 por ciento (200.000 euros) y los socios el 48 por ciento restante (182.242,52 euros).

Z Elements llevará a cabo una serie de actividades para perseguir los siguientes objetivos, compartidos con la Comisión Europea y los socios: