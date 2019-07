Un grupo de vecinos resucita las populares fiestas de Santiago y Santa Ana

Las fiestas de Santiago y Santa Ana de Gozón son una tradición en el concejo desde hace muchos años. "Son unas fiestas que se celebran desde hace más de un siglo", comenta Toño García, organizador de las celebraciones de este año. Pero esta tradición estuvo a punto de perderse hace un par de años. "Hace unos dos años se dejaron de organizar sin motivo aparente", añade García. Ahora, resurgen de entre sus cenizas gracias a un grupo de vecinos, que se han encargado de darles un impulso. "Me di cuenta de que era una tradición que no podía perderse así que contacté con varios vecinos que quisieran ayudar y nos pusimos manos a la obra", explica el principal organizador de las fiestas.

El proceso de recuperación de las fiestas no fue fácil, según los organizadores. "La verdad que no me esperaba que fuera tantísimo trabajo montarlas, pero sé que merece la pena hacerlo por el concejo, expresa Toño García. Además, agradece al Ayuntamiento de Gozón la ayuda brindada para que todo salga a pedir de boca: "Es verdad que, sin el apoyo de la concejalía de Festejos, poniendo autobuses desde la estación de Luanco, se me habría hecho mucho más complicada la organización".

El organizador comenta que "no quedó más remedio que fuera yo quien me encargara de todo porque en las asociaciones de vecinos la gente es muy mayor y es mucho ajetreo para ellos ponerse a crear unas fiestas". También, asegura que tiene muchas esperanzas puestas en el proyecto: "Mis expectativas son muy altas, creo que va a ser una celebración muy guapa. Ya he recibido los agradecimientos de mucha gente y la confirmación de que piensan pasarse a disfrutar de los tres días de fiesta". Durante el día de ayer, Toño García no paró de recibir los pedidos para tener todo listo para hoy. "No he parado de descargar sidra y refrescos en todo el día. No quiero olvidarme de ningún detalle", comenta el organizador. Pero añade, ente risas: "Aunque si no morí en la mili, no me van a matar estas fiestas".

El organizador, junto con los vecinos, son quienes han financiado todo lo relacionado con las fiestas. "Me pienso gastar hasta mi última peseta en devolver las fiestas a los vecinos de Gozón", afirma García. "He traído a la zona de la ermita de Santa Ana un equipo de música de 4.000 vatios, así que durante estos días los vecinos no van a poder dormir. No les quedará otra que acercarse a la zona", comenta, con humor.

Las fiestas de Santiago y Santa Ana comienzan hoy, con una misa oficiada a las 13.30 horas en la ermita de Santa Ana. Posterior a la eucaristía, tendrá lugar una sesión vermú en la misma zona donde todo el que quiera acercarse podrá comer y beber a la vez que disfruta de música ambiente. A partir de las 21.00 horas, la música disco amenizará la noche a los vecinos gozoniegos. El plan para mañana, 26 de julio, es similar: comenzará la jornada con la misa, a las 13.00 horas, y continuará con un vermut para todos los presentes. También por la noche, los asistentes disfrutarán de sesiones musicales. Para cerrar las fiestas, el sábado 27 de julio, está organizada una tradicional comida en la calle para todos los vecinos. El Ayuntamiento de Gozón pondrá autobuses a partir de las 12.00 horas desde la estación de Luanco hasta la ermita de Santa Ana, para que nadie pueda perderse las fiestas.