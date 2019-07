Manu Badenes será el maestro ceremonial de "The Hole"

Manu Badenes, caracterizado para "The Hole".

"The Hole Zero", el nuevo espectáculo de la saga "The Hole", llega al Centro Niemeyer de Avilés el jueves 12 de septiembre para representarse hasta el domingo 15 del mismo mes. La productora Letsgo pone en escena la precuela de la saga que descubre el origen de "El Agujero" y lo hará con Manu Badenes como maestro de ceremonias.

El show une circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de "Studio 54" y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja. La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de "The Hole Zero", con canalleo, un punto sexy, sorpresas y mucha diversión asegurada.

Manu Badenes es cómico, actor, presentador y guionista. La inclinación por la comedia le viene desde muy pequeño, cuando con sus bromas y chascarrillos hacía disfrutar a las personas de su entorno. Madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, en 2009 y con la licenciatura de Derecho bajo el brazo, aterrizó en el programa "Central de cómicos", de Comedy Central, y convirtió su primera grabación, "Manuterapia", en un clásico en el género del "stand-up comedy". Desde entonces sigue colaborando regularmente con nuevos contenidos para el canal.