Mike Kennedy se suma al verano avilesino con un "bolo" en agosto

Mike Kennedy, el líder del grupo "Los Bravos", estará en Avilés (Santacecilia) junto a "Los Linces" el próximo 14 de agosto. Kennedy, habitual de un tiempo a esta parte en la agenda del verano musical avilesino, se subirá al escenario a partir de las 21.00 horas. Las entradas ya están disponibles en ticketea.com, café Lord Byron, discos Elepé y Santacecilia. Hace tan solo unas semanas, Mike Kennedy volvió a estar de plena actualidad ya que una sus canciones, "Bring a Little Lovin", fue escogida por Quentin Tarantino para el trailer de su última película, "Once upon a time in Hollywood". "Bring a Little Lovin", fue el segundo gran éxito de "Los Bravos" en Estados Unidos tras "Black is Black" y sirve de ambientación sonora a una historia situada en el Hollywood de finales de los años 60 que protagonizan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.