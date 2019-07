Cultura lidera un proyecto de intercambio entre artistas europeos

Avilés, a través de la Fundación Municipal de Cultura, lidera un nuevo proyecto europeo ("Z Elements, Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations"; experiencias e intercambios artísticos para atraer al público joven a través de co-creaciones transmediadestinado al intercambio cultural entre artistas y jóvenes de la llamada "Generación Z" en su traducción al español), con el fin de crear obras inspiradas en elementos clásicos (agua, fuego, tierra y éter) y de facilitar su posterior distribución a través de redes sociales y plataformas. Participarán el MAXLab (Media Arts Experiment Laboratory) de la Academia Real de Bellas Artes de Amberes (Bélgica); la Academia de Bellas Artes de Verona (Italia); la asociación cultural KULTURANOVA en Novi Sad (Serbia); y la Escuela Superior Europea de Arte de Bretaña (Francia). El presupuesto total del proyecto es de 382.242,52 euros. La Comisión Europea aportará el 52 por ciento (200.000 euros) y los socios el 48 por ciento restante (182.242,52 euros).

"Z Elements" llevará a cabo una diferentes actividades como desarrollar algunas investigaciones para identificar las buenas prácticas y tendencias hacia la e-distribución de bienes culturales para que lleguen mejor a los jóvenes; promocionar la creación de obras en cuatro residencias artísticas (una de ellas, en la Factoría Cultural de Avilés) para la producción artística; y formar en técnicas de procesos de transformación digital.

La Fundación Municipal de Cultura presentó este proyecto a la última convocatoria del programa Europa Creativa, en el que tan sólo seis proyectos españoles han sido seleccionados obteniendo una excelente valoración de 90/100 puntos por parte de los evaluadores de la Comisión Europea.